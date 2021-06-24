Лицо банка: кто и почему становится амбассадором бренда

Да потому что можно как угодно относиться к творчеству Милохина, можно как угодно относиться к его внешности, поведению и TikTok в целом, но именно этот 19-летний блогер уложил на лопатки участников сессии креативного форума. И ему не отказали. Даже Ксения Собчак поучаствовала в съемках очередного Даниного TikTok. Таким образом приглашенный банком в рекламную кампанию блогер легко и непринужденно вышел за рамки своей привычной целевой аудитории, продемонстрировав, как просто он может расширить границы влияния и заставить говорить о себе не только поклонников TikTok, но и участников главного экономического форума.