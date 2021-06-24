Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Мнения / Финансы Эксклюзивно по подписке

Лицо банка: кто и почему становится амбассадором бренда

Молодежь все меньше реагирует на раскрученных звезд старшего поколения, и рекламодатели вынуждены привлекать начинающих звездочек
Вадим Юрко , старший вице-президент ПАО «Банк «Уралсиб»

Едва ли не самой обсуждаемой темой недавно закончившегося ПМЭФ-2021 стало появления Дани Милохина в качестве молодежного лица «Сбера». После все продолжающегося обсуждения коллаборации Моргенштерна и «Альфы» это выглядело достойным ответом достойного соперника. Почему достойным?

Да потому что можно как угодно относиться к творчеству Милохина, можно как угодно относиться к его внешности, поведению и TikTok в целом, но именно этот 19-летний блогер уложил на лопатки участников сессии креативного форума. И ему не отказали. Даже Ксения Собчак поучаствовала в съемках очередного Даниного TikTok. Таким образом приглашенный банком в рекламную кампанию блогер легко и непринужденно вышел за рамки своей привычной целевой аудитории, продемонстрировав, как просто он может расширить границы влияния и заставить говорить о себе не только поклонников TikTok, но и участников главного экономического форума.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

В этом материале были исправлены ошибки

Текст публикуется с исправлением. Редакция «Ведомостей» приносит извинения за допущенную неточность в формулировке о Милохине как лице «Сбера».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных