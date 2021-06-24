Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Финансы Эксклюзивно по подписке

Эффект Моргенштерна: как банки привлекают молодежную аудиторию

Блогеры и рэперы помогают им говорить друг с другом на одном языке
Елена Федотова
Банки пытаются найти дорогу к молодым клиентам через их кумиров – блогеров и рэперов /Максим Стулов / Ведомости

Альфа-банк снял серию рекламных роликов с Юрием Дудем (в которых тот задает предпринимателям коронный вопрос: «Сколько ты получаешь?») и назначил рэпера Алишера Моргенштерна директором по работе с молодежью. Хотя после того, как против Моргенштерна было возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков, представители банка сказали, что назначения не было. Райффайзенбанк в своих роликах переодевает комика Александра Гудкова в гадалку, а Локо-банк засыпает Екатерину Варнаву лимонами. На сессии ПМЭФа с блогером Даней Милохиным Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций «Сбера», рассказал, что с помощью блогеров «Сбер» планирует не только заниматься продвижением отдельных продуктов (например, молодежной карты), но и продвигать образ жизни «Сбера».

В рекламе «Сбера» Жорж Милославский из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» приходит на концерт группы Niletto. Певица Zivert стала лицом Газпромбанка в рекламной кампании карточных продуктов. В роликах «Почта банка» вместе с давно снимающимся в его рекламе Сергеем Гармашем участвует популярный у молодежной аудитории актер Александр Паль. Банк «Открытие» запустил рекламную кампанию, рассчитанную на предпринимателей, с участием Василия Вакуленко (рэпер Баста).

Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных