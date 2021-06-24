Эффект Моргенштерна: как банки привлекают молодежную аудиторию

Альфа-банк снял серию рекламных роликов с Юрием Дудем (в которых тот задает предпринимателям коронный вопрос: «Сколько ты получаешь?») и назначил рэпера Алишера Моргенштерна директором по работе с молодежью. Хотя после того, как против Моргенштерна было возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков, представители банка сказали, что назначения не было. Райффайзенбанк в своих роликах переодевает комика Александра Гудкова в гадалку, а Локо-банк засыпает Екатерину Варнаву лимонами. На сессии ПМЭФа с блогером Даней Милохиным Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций «Сбера», рассказал, что с помощью блогеров «Сбер» планирует не только заниматься продвижением отдельных продуктов (например, молодежной карты), но и продвигать образ жизни «Сбера».