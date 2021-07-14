Кубинский бунт и «гарнизонное государство»

Александр Герцен, кажется, сказал: кто не читал Гегеля – несовременен. Ссылаясь на великого революционера, знаменитый историк античности Георгий Кнабе в одной из лекций заметил: все беды человечества происходят от того, что люди перестали читать Гегеля. Во всякой современной политической коллизии нужно уметь видеть разные стороны происходящего, понимать, что правда раскрывается не в пропагандистских клише, заведомо предвзятых и односторонних, а в анализе сложного переплетения разных интересов и ценностей.