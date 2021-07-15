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Саудовская Аравия спасает ОПЕК

Ей, скорее всего, придется в очередной раз взять на себя дополнительные временные ограничения, чтобы умиротворить коллег
Валерий Вайсберг , директор аналитического департамента ИК «Регион»

Объединенным Арабским Эмиратам, виновным в провале переговоров о продлении соглашения об ограничении добычи нефти до конца 2022 г., было обещано повышение базового уровня добычи на 15%.

Окончательную договоренность должны утвердить все участники картеля, но они вряд ли поддержат существенное одностороннее увеличение производства. В результате общая планка добычи может вырасти на 0,5–1,0 млн баррелей в сутки. Частично повышение могут компенсировать индульгенции по ранее допущенным отклонениям от квот, но всех интересует не прошлая, а будущая динамика. Поэтому Саудовской Аравии, скорее всего, придется в очередной раз взять на себя дополнительные временные ограничения, чтобы умиротворить коллег.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных