Саудовская Аравия спасает ОПЕК

Окончательную договоренность должны утвердить все участники картеля, но они вряд ли поддержат существенное одностороннее увеличение производства. В результате общая планка добычи может вырасти на 0,5–1,0 млн баррелей в сутки. Частично повышение могут компенсировать индульгенции по ранее допущенным отклонениям от квот, но всех интересует не прошлая, а будущая динамика. Поэтому Саудовской Аравии, скорее всего, придется в очередной раз взять на себя дополнительные временные ограничения, чтобы умиротворить коллег.