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Сохранить «русскую Украину»

У понятия «народ» очень много различных смыслов и дополнительных значений
Михаил Погребинский , директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии

Основной тезис статьи Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» состоит в том, что существуют не два народа – украинцы и русские, а один народ. Доказать или опровергнуть этот вывод очень сложно. С одной стороны, понятие «народ» слишком многозначно, и поэтому его использование в политической дискуссии слишком рискованно. У понятия «народ» очень много различных смыслов и дополнительных значений.

С другой стороны, граждане России разных национальностей, считающие себя «россиянами», вне всякого сомнения, составляют единую политическую нацию и в этом смысле вполне могут считаться единым народом. Украина – так же как и Россия – многонациональная страна, но там для такого понятия, как «россияне», нет аналога, и это, разумеется, не случайно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных