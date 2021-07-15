Сохранить «русскую Украину»У понятия «народ» очень много различных смыслов и дополнительных значений
Основной тезис статьи Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» состоит в том, что существуют не два народа – украинцы и русские, а один народ. Доказать или опровергнуть этот вывод очень сложно. С одной стороны, понятие «народ» слишком многозначно, и поэтому его использование в политической дискуссии слишком рискованно. У понятия «народ» очень много различных смыслов и дополнительных значений.
С другой стороны, граждане России разных национальностей, считающие себя «россиянами», вне всякого сомнения, составляют единую политическую нацию и в этом смысле вполне могут считаться единым народом. Украина – так же как и Россия – многонациональная страна, но там для такого понятия, как «россияне», нет аналога, и это, разумеется, не случайно.