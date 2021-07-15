Сохранить «русскую Украину»

Основной тезис статьи Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» состоит в том, что существуют не два народа – украинцы и русские, а один народ. Доказать или опровергнуть этот вывод очень сложно. С одной стороны, понятие «народ» слишком многозначно, и поэтому его использование в политической дискуссии слишком рискованно. У понятия «народ» очень много различных смыслов и дополнительных значений.