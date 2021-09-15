Что может стоять за «либерализацией» доступа к шельфу
«Лукойл» и структуры бывшего министра энергетики России Игоря Юсуфова могут получить лицензии на геологоразведку в арктической акватории и на Балтике, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проекты распоряжений, направленных Минприроды в правительство. По оценке издания, это может означать «некоторую либерализацию доступа к морским участкам в то время, когда шельф закреплен за компаниями с госучастием».
Эта новость показалась удивительной не столько «либерализацией», сколько тем, кому конкретно предлагается отдать участки. Согласно публикации, «Лукойлу» хотят отдать участок федерального значения «Надежда» на Балтике, а Ямальской шельфовой компании Юсуфова – сразу пять морских участков федерального значения в Обской и Байдарацких губах Карского моря. При этом уставный капитал Ямальской шельфовой компании составляет всего 1 млн руб. В 2019-2020 гг. она не имела выручки, то есть какую-либо хозяйственную деятельность не вела. В 2020 г. в штате компании было ноль сотрудников, а убыток, по всей вероятности, сформировавшийся для поддержания фирмы в «спящем» режиме, в прошлом году составил 236 000 руб.
У фонда «Энергия» Юсуфова есть еще одна компания, связанная с добычей и переработкой полезных ископаемых, а также промышленной химией – «Новохим». Но и здесь при нулевой выручке расходы компании в 2020 г. составили 131,9 млн руб., и на ту же сумму зафиксирован балансовый убыток.
Странно, что Минприроды отдает компаниям с признаками пустышек сразу пять морских участков федерального значения в Арктике. Вся представленная информация находится в свободном доступе, и нынешний министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов либо его секретарь могли бы без труда найти интересующую информацию за несколько минут.
Интересно также и то, что «Лукойл», прежде имевший лицензии в Балтийском и Каспийском морях, просил предоставить лицензию на участок «Надежда» еще в конце 2016 г. и даже соглашался на аукцион, но он так и не состоялся. Зачем компании этот участок? Судя по последним тенденциям, он может быть нужен для поддержания капитализации в условиях, когда по многочисленным косвенным признакам компания находится в стадии предпродажной подготовки.
Таким признаком, в частности, является акцент на выплатах акционерам даже ценой снижения инвестиций в развитие. «Лукойл» показал высокую промежуточную дивидендную доходность в этом году – 5,3%, или 340 руб. на акцию. Такие показатели стали возможны в том числе за счет снижения инвестиций: капитальные затраты в сегменте «Разведка и добыча в России» в первом полугодии упали более чем на 27%, суммарные инвестиции снизились примерно на 15%, а объем годовой программы капвложений фактически остался на уровне прошлого года. А тут еще программа выкупа акций на $3 млрд и фактическое отсутствие рентабельных капитальных проектов.
При этом последние производственные результаты не радуют. За шесть месяцев этого года добыча углеводородов без учета проекта «Западная Курна – 2» снизилась на 2,1%, причем добыча жидких углеводородов просела куда заметнее – на 5%. Компенсировать это могли бы данные по добыче газа, но и здесь видим негативную динамику: если в первом полугодии добыча голубого топлива в среднесуточном выражении выросла на 7,7%, то во II квартале зафиксирован обвал сразу на 20,4%.
К слову, механизм присвоения «Лукойлом» нерыночных преимуществ не нов. Нечто подобное наблюдалось в середине прошлого десятилетия, когда компания через бывшего министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского, ранее работавшего в «Лукойле», пыталась, как я предполагаю, изменить законодательство и получить допуск к разработке континентального шельфа. Тогда не вышло. Вероятно, решили попробовать еще раз в «облегченном» варианте.