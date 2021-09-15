Что может стоять за «либерализацией» доступа к шельфу

Эта новость показалась удивительной не столько «либерализацией», сколько тем, кому конкретно предлагается отдать участки. Согласно публикации, «Лукойлу» хотят отдать участок федерального значения «Надежда» на Балтике, а Ямальской шельфовой компании Юсуфова – сразу пять морских участков федерального значения в Обской и Байдарацких губах Карского моря. При этом уставный капитал Ямальской шельфовой компании составляет всего 1 млн руб. В 2019-2020 гг. она не имела выручки, то есть какую-либо хозяйственную деятельность не вела. В 2020 г. в штате компании было ноль сотрудников, а убыток, по всей вероятности, сформировавшийся для поддержания фирмы в «спящем» режиме, в прошлом году составил 236 000 руб.