Чему должны учиться современные топ-менеджеры

Всемирный Экономический Форум в пандемию объявил о «чрезвычайной переквалификационной ситуации», связанной с трансформацией более 1 млн профессий под воздействием технологий. Наступил тот момент, когда стоит забыть об одной профессии и специальности, раз и навсегда. Можно с уверенностью утверждать, что уже к 2025 г. 50% всех сотрудников будут нуждаться в переобучении. Нам всем, включая CEO крупных компаний, нужно постоянно учиться, вероятно, всю свою жизнь – независимо от положения и должности.