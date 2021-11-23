Чему должны учиться современные топ-менеджеры

Чему должны учиться современные топ-менеджерыКоронакризис стал мощным катализатором цифровизации всех сфер жизни, в том числе управления командами
Всемирный Экономический Форум в пандемию объявил о «чрезвычайной переквалификационной ситуации», связанной с трансформацией более 1 млн профессий под воздействием технологий. Наступил тот момент, когда стоит забыть об одной профессии и специальности, раз и навсегда. Можно с уверенностью утверждать, что уже к 2025 г. 50% всех сотрудников будут нуждаться в переобучении. Нам всем, включая CEO крупных компаний, нужно постоянно учиться, вероятно, всю свою жизнь – независимо от положения и должности.
Например, директор по персоналу должен будет уметь комбинировать работу человека и алгоритмов, для чего понадобятся базовые знания в области машинного обучения, навыки предиктивной аналитики по выгоранию. А директору по правовым вопросам понадобятся знания в области интеллектуальной собственности и информационных технологий, умение работать с правовыми информационными сервисами и базами данных.
В этих условиях кардинально меняется подход и к понятию профессии как таковой: человек не привязан к своему диплому и специальности, которую получил, он может менять сферу, учиться всю жизнь и получать навыки за месяцы или даже недели, в противоположность стандартному 4- или 6-летнему курса в вузе. Сама готовность к обучению, способность постоянно развиваться становится ключевым навыком, который открывает огромные возможности для личного и профессионального роста.
Многие руководители давно освоили планирование, антикризисный менеджмент, agile и дииерархичную систему управления. Но на этом точно не надо останавливаться. Чтобы предвидеть тренды и быть на шаг впереди, важно постоянно расширять источники знаний.
Самым главным вызовом в этом отношении становится возможность быстро обрабатывать тонны информации, не ограничивая при этом каналы коммуникации. Чем больше мы остаемся в нашем привычном информационном «стакане», тем меньше у нас шансов на собственную актуальность и востребованность. Секретным оружием может быть максимально открытый доверительный диалог с командой. Профессиональные качества людей, уровень взаимопонимания и доверия – это самое главное в бизнесе. Умение слышать и воспринимать обратную связь – одно из главных стратегических качеств настоящего лидера.
Лидер, который обладает этими навыками, остается универсальным и незаменимым, может развиваться и руководить проектами в любых областях – от «слияний и поглощений» до IT.
Чему учиться топ-менеджеру сейчас?
Ключевой метатренд – возрастающая скорость изменений. Как сказал CEO Microsoft Сатья Наделла, «…мы за два месяца стали свидетелями двухлетней цифровой трансформации».
По результатам опросов руководителей бизнес-школы Skolkovo дисциплина «управление изменениями» (Change management) возглавила список навыков «чему учиться топ-менеджеру». Она является одной из базовых для руководителя любого уровня и помогает понять, как правильно управлять изменениями в мире тотальной неопределенности и двухмесячного горизонта планирования.
На втором месте – навыки управления смешанными командами и кросс-форматное взаимодействие, без которых в условиях неопределенности эффективное развитие компании невозможно. Лидер с такими навыками становится своеобразным «интегратором», способствует эффективной работе команд людей из разных областей и с разным бэкграундом, через развитие культуры сотрудничества. Он переводит «с русского на русский», объясняет специалистам из разных сфер механизмы взаимодействия друг с другом, акцентирует понимание общих бизнес-целей.
Главные компетенции лидера сегодня – способность формировать сильную команду для работы в децентрализованной модели управления и мотивировать ее, коллегиальный стиль управления. Подчиненные в своих областях должны быть сильнее руководителя, а он, в свою очередь, – не харизматический лидер, который принимает решения единолично, а фасилитатор и модератор сильной команды.
Коронакризис стал мощным катализатором цифровизации всех сфер жизни, управление командами практически полностью сместилось в цифровые каналы. В связи с этим все большую актуальность приобретает новое понятие «цифрового интеллекта» – наравне с обычным и эмоциональным. «Цифровой интеллектуал» обладает пониманием процессов цифровой трансформации, цифровой динамики бизнеса, он владеет всеми цифровыми инструментами и может их использовать для развития как своей личности, так и компании, общества.
Важные составляющие цифрового интеллекта, которые можно отметить, как наиболее актуальные для современного лидера – это цифровое мышление и цифровая идентичность.
Цифровое мышление подразумевает, в первую очередь, умение вычленить необходимую информацию из потока, оценить адекватность источника. Лидер, обладающий развитым цифровым интеллектом, может определить по верхнеуровневому информационному срезу, какое значение имеет то или иное событие, явление и предугадать его развитие.
Цифровая идентичность и навыки цифровой коммуникации позволяют создавать и управлять своей онлайн-личностью и репутацией, краткосрочными и долгосрочными влиянием и рисками. Если человек владеет ими, он эффективно презентует проект в любом цифровом канале, харизматично выступит как на онлайн-саммите, так и Youtube-шоу.
Портрет нового лидера
Определение портрета управленца всегда основывается на долгосрочных целях и амбициях компании. При выборе компетенций, помимо общей стратегии, стоит смотреть на конкретные вызовы, которые стоят перед отдельными направлениями бизнеса. Целесообразно составить профиль «своего» человека, который помогает быстро определять по четким критериям и показателям, например, подходит ли кандидат на роль преемника.
Научиться «цифре»
В X5 для выращивания собственных технологических кадров и развития цифровых компетенций был создана корпоративная «Цифровая академия». В 2020 г. обучение на четырех факультетах завершили более 450 человек. Запущены школы технических специалистов и аналитиков данных, создано 8 массовых онлайн-курсов, в том числе, по продуктовому подходу Х5. Обучение происходит непрерывно в рабочем процессе.
Лидер должен видеть картинку комплексно и понимать долгосрочность перспективы. Он умеет работать с командой и в команде, открыт к обратной связи и умеет принимать решения в ситуации неопределенности. Желание и умение выстраивать партнерские отношения как внутри группы, так и вовне – одна из важнейших характеристик лидера, в том числе и в Х5.
Он открыт к диалогу и может эффективно объединять повестки самых разных команд и стейкхолдеров. У человека должны быть ответственность, нацеленность на достижения, командный дух, честность и порядочность, готовность развиваться.
Современный лидер должен обладать цифровым интеллектом и дизайн-мышлением, понимать финансовые и digital-метрики, быть способным проанализировать существующие на рынке решения и создать новую пользовательскую модель на стыке рынков.
В условиях стремительного развития технологий непрерывное обучение и повышение компетенций руководителя становится необходимым фактором не только его личного профессионального роста, но и эффективности работы компании. Поэтому он открыт к диалогу и может эффективно объединять повестки самых разных команд и стейкхолдеров.