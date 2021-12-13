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От инфраструктурных проектов к клиентоцентричности

Как государство переосмыслило свою роль в транспортной отрасли
Артур Карлов , директор Центра стратегического анализа, Российский университет транспорта

Утвержденная недавно правительством транспортная стратегия на период до 2030 г. с прогнозом до 2035 г. оказалась довольно нетипичным документом для российской практики государственного управления. Традиционно отраслевые стратегии представляли собой набор условно научных изысканий, к которым прилагался длинный список мероприятий и планов строительства. Собственно, вокруг списка, открывающего в будущем путь к финансированию, и разгорались споры – ради составления нового варианта практических мер обновление стратегий зачастую и затевалось.

Новая транспортная стратегия списка инфраструктурных проектов лишилась вовсе – его представят отдельно. Зато документ обрел ценностные ориентиры, явно пришедшие из бизнеса вместе с назначенным в прошлом году на пост министра транспорта Виталием Савельевым. Государство на уровне консервативного отраслевого сообщества начало оперировать понятиями клиентоцентричности, новомодных (но явно неизбежных) ESG-практик и цифровых аватаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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