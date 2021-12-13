От инфраструктурных проектов к клиентоцентричности

От инфраструктурных проектов к клиентоцентричностиКак государство переосмыслило свою роль в транспортной отрасли
Утвержденная недавно правительством транспортная стратегия на период до 2030 г. с прогнозом до 2035 г. оказалась довольно нетипичным документом для российской практики государственного управления. Традиционно отраслевые стратегии представляли собой набор условно научных изысканий, к которым прилагался длинный список мероприятий и планов строительства. Собственно, вокруг списка, открывающего в будущем путь к финансированию, и разгорались споры – ради составления нового варианта практических мер обновление стратегий зачастую и затевалось.
Новая транспортная стратегия списка инфраструктурных проектов лишилась вовсе – его представят отдельно. Зато документ обрел ценностные ориентиры, явно пришедшие из бизнеса вместе с назначенным в прошлом году на пост министра транспорта Виталием Савельевым. Государство на уровне консервативного отраслевого сообщества начало оперировать понятиями клиентоцентричности, новомодных (но явно неизбежных) ESG-практик и цифровых аватаров.