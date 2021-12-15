Саммит и отчуждение

Формат мероприятия явно не соответствовал эпохальным задачам. Онлайн-выступления не вызвали сколько-нибудь существенной реакции, казались скомканными. Было видно, что лидеры государств записали свои короткие выступления заранее, и их последовательная трансляция представляла собой довольно-таки тусклое зрелище. Президент США открыл форум, а после были запущены выступления других участников. Совершенно не было той атмосферы, которая сопутствует важным глобальным событиям. Форум не предполагал подписания каких-либо документов.