Саммит и отчуждение

Саммит и отчуждениеЗачем США пытаются провести еще одну глобальную черту
Всякий мировой порядок или политическая система создается преимущественно для одних и за счет других
9–10 декабря в режиме видеоконференции состоялся саммит демократий, в котором приняли участие лидеры более 100 стран. Устроители ассамблеи, по всей видимости, имели целью формирование широкого альянса демократий для противостояния автократиям. Для этого участникам форума предлагалось обозначить угрозу, признать опасность и договориться о противостоянии. На деле все оказалось не столь органично.
Формат мероприятия явно не соответствовал эпохальным задачам. Онлайн-выступления не вызвали сколько-нибудь существенной реакции, казались скомканными. Было видно, что лидеры государств записали свои короткие выступления заранее, и их последовательная трансляция представляла собой довольно-таки тусклое зрелище. Президент США открыл форум, а после были запущены выступления других участников. Совершенно не было той атмосферы, которая сопутствует важным глобальным событиям. Форум не предполагал подписания каких-либо документов.