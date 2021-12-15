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Саммит и отчуждение

Зачем США пытаются провести еще одну глобальную черту
Георгий Асатрян , научный сотрудник РЭУ им. Плеханова, эксперт Российского совета по международным делам
Всякий мировой порядок или политическая система создается преимущественно для одних и за счет других

9–10 декабря в режиме видеоконференции состоялся саммит демократий, в котором приняли участие лидеры более 100 стран. Устроители ассамблеи, по всей видимости, имели целью формирование широкого альянса демократий для противостояния автократиям. Для этого участникам форума предлагалось обозначить угрозу, признать опасность и договориться о противостоянии. На деле все оказалось не столь органично.

Формат мероприятия явно не соответствовал эпохальным задачам. Онлайн-выступления не вызвали сколько-нибудь существенной реакции, казались скомканными. Было видно, что лидеры государств записали свои короткие выступления заранее, и их последовательная трансляция представляла собой довольно-таки тусклое зрелище. Президент США открыл форум, а после были запущены выступления других участников. Совершенно не было той атмосферы, которая сопутствует важным глобальным событиям. Форум не предполагал подписания каких-либо документов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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