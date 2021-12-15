Догоняющее регулирование

Догоняющее регулированиеГосударство осознало необходимость регулирования маркетплейсов
Объем российского рынка электронной коммерции за последние три года вырос более чем вдвое и по итогам 2021 г. может почти до 3,5 трлн руб., свидетельствуют данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). На фоне бурного развития регулирующие органы задумались о наведении порядка в онлайн-торговле. В частности, Федеральная антимонопольная служба готовится провести проверку маркетплейсов на предмет злоупотребления доминирующим положением на рынке. Правда, пока в формате анализа.
На рынке давно назрел целый ряд проблем, требующих не только осмысления, но и конкретных решений. Одна из них — правила взаимодействия с поставщиками. Последние давно жалуются на то, что маркеплейсы навязывают партнерам чрезмерно жёсткие условия и требования, причем у каждой площадки они свои. Крупные игроки пользуются олигополистическим положением и могут менять различные условия в одностороннем порядке, загоняя поставщиков в «цифровое рабство».
Примеров успешного сопротивления – единицы. Например, отечественные отельеры лишь недавно освободились от необходимости соблюдать волюнтаристские условия, навязываемые сервисом Booking.com. Владельцы гостиниц даже не могли ставить собственные цены — они были обязаны ориентироваться на диапазоны, установленные сервисом. Зарубежный опыт в этой сфере, как водится, ушел вперед: отельерам разрешили давать постояльцам особые скидки, размещать крайне выгодные сезонные предложения и действовать, как они посчитают нужным, не считаясь с мнением сервиса.
Другая сторона медали – защита прав потребителей. Здесь маркетплейсы стараются максимально обезопасить себя от возможных рисков, перекладывая ответственность на потребителя. По их мнению, именно покупатель должен перед покупкой детально изучить всю информацию о товаре. Однако на практике нередко оказывается, что в случае ненадлежащего качества товара или даже нанесения вреда здоровью потребитель может оказаться один на один даже не с поставщиком, а с дистрибьютором. Причем последний может являться банальным челноком и работать по схеме «получил заказ – заказал доставку, к примеру из Китая». В итоге призывать к ответу такого продавца нередко приходится через суд. А маркетплейс при этом просто разводит плечами и берет нерадивого поставщика на карандаш несмотря на то, что таких – целая армия.
В этой ситуации необходимо найти баланс между свободой доступа на рынок и ответственностью за качество продукции. Причем последнюю в определенных долях маркетплейс обязан делить с поставщиком. И этот механизм должен всячески пресекать рецидивы и попытки уйти ответственности, вплоть до закрытия торговой площадки.
Свежий пример европейского подхода к решению подобной проблемы – полный запрет работы сайта на территории страны. Так, во Франции сейчас начинается блокировка маркетплейса Wish. В ходе расследования выяснилось, что в ассортименте находился большой объем опасных товаров. Около 45% проверенных игрушек и 90% электроприборов были признаны опасными.
На российском рынке тоже есть похожий пример – в прошлом году Роскомнадзор заблокировал мобильное приложение iHerb по решению суда, который постановил, что часть продукции маркеплейса не соответствует техническому регламенту Таможенного союза. Сейчас глобальный маркетплейс ведёт судебное противостояние, где на кону стоит его «цифровая свобода». В сентябре сайт компании был внесён в реестр запрещённой информации по решению суда, однако фактически доступ к нему не ограничивался. Более того, недавно ресурс исключили из реестра, хотя судебный процесс все ещё идёт.
Другие маркетплейсы также пострадали от судебных запретов, хотя и в меньшей степени. В ноябре под запрет попали ряд страниц «Яндекс.Маркета», «Сбермегамаркета», «Сбер еаптеки» и Aliexpress. Что характерно, эти компании оперативно исполнили решение и удалили признанные незаконными товары.
Отличие кейсов iHerb и других маркетплейсов, в первую очередь, в специализации и количестве выявленных нарушений. В первом случае целиком заблокирован специализированный ресурс, на страницах которого выявили более тысячи потенциально опасных товаров, во втором – ограничили работу маркетплейсов широкого профиля, которые продавали более 50 БАД с запрещёнными компонентами.
Громкое дело iHerb форсировало целый ряд законодательных инициатив. Так, Госдума вернулась к работе над законопроектом, закрепляющим практику оперативной блокировки сайтов, продающих биологически активные добавки (БАДы). Авторы законопроекта считают, что недобросовестные продавцы реализуют через интернет контрафактную, фальсифицированную продукцию, незарегистрированную в России, а значит — опасную для здоровья населения.
С одной стороны, дело благое и переживать есть о чем. По данным опроса «Яндекс. Маркета» и GfK, россияне в текущем году стали больше покупать лекарств и БАДов онлайн: 45% опрошенных сообщили, что совершали такие покупки в интернете, тогда как годом ранее показатель был почти на 5 процентных пунктов ниже. С другой стороны, на электронных маркетплейсах растут продажи не только БАДов, но и других товаров, которые также могут представлять угрозу для здоровья и даже жизни потребителей. Поэтому оптимальным представляется путь осмысленного регулирования, установления четких и понятных рынку правил игры, которые не только защищают интересы всех участников (от потребителей до самих маркетплейсов), но и способствуют развитию рынка. Задача в данном случае стоит в установлении гарантий и рамок. Нарушение закона должно караться неукоснительно, а рынку нужны понятные правила.