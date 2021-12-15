Догоняющее регулирование

С одной стороны, дело благое и переживать есть о чем. По данным опроса «Яндекс. Маркета» и GfK, россияне в текущем году стали больше покупать лекарств и БАДов онлайн: 45% опрошенных сообщили, что совершали такие покупки в интернете, тогда как годом ранее показатель был почти на 5 процентных пунктов ниже. С другой стороны, на электронных маркетплейсах растут продажи не только БАДов, но и других товаров, которые также могут представлять угрозу для здоровья и даже жизни потребителей. Поэтому оптимальным представляется путь осмысленного регулирования, установления четких и понятных рынку правил игры, которые не только защищают интересы всех участников (от потребителей до самих маркетплейсов), но и способствуют развитию рынка. Задача в данном случае стоит в установлении гарантий и рамок. Нарушение закона должно караться неукоснительно, а рынку нужны понятные правила.