Призрак Альенде над Чили

Новым президентом Чили избран 35-летний марксист Габриэль Борич. Его оппонент – ультраконсерватор Хосе Антонио Каст признал поражение и поздравил противника с победой. Победа Борича была предсказуемой: за него проголосовал почти весь электорат кандидатов, выбывших из борьбы после первого тура. Против Каста сыграла его неуступчивость – в частности, по проблеме абортов. Перед вторым туром СМИ сообщили, что отец Каста был не просто солдатом вермахта, но и членом NSDAP, что в таком антифашистском обществе, как чилийское, оттолкнуло от него многих. 7 декабря Национальный конгресс Чили проголосовал за легализацию однополых браков, что стало еще одним ударом для Каста, принципиального противника расширения прав ЛГБТ.