Призрак Альенде над Чили

Призрак Альенде над ЧилиПобеду марксиста на президентских выборах нельзя считать революцией
Новым президентом Чили избран 35-летний марксист Габриэль Борич. Его оппонент – ультраконсерватор Хосе Антонио Каст признал поражение и поздравил противника с победой. Победа Борича была предсказуемой: за него проголосовал почти весь электорат кандидатов, выбывших из борьбы после первого тура. Против Каста сыграла его неуступчивость – в частности, по проблеме абортов. Перед вторым туром СМИ сообщили, что отец Каста был не просто солдатом вермахта, но и членом NSDAP, что в таком антифашистском обществе, как чилийское, оттолкнуло от него многих. 7 декабря Национальный конгресс Чили проголосовал за легализацию однополых браков, что стало еще одним ударом для Каста, принципиального противника расширения прав ЛГБТ.
Борич – второй марксист на президентском посту в Чили (в 1990–2000-е гг. во главе Чили стояли левые, например Мишель Бачелет, но марксистами они не были и соблюдали «постпиночетовский консенсус»). Борич же победил под знаменем отмены конституции, принятой при Пиночете, и вообще выкорчевывания всего наследия военного режима.
Противостояние Борича и Каста – это битва исторической памяти, сражение призраков Альенде и Пиночета. Для Борича правление Альенде – великий социалистический эксперимент, сорванный реакционерами, транснациональными корпорациями, американским империализмом и военщиной. Для Каста и его сторонников это погружение Чили в хаос, стрельба на улицах, остановившиеся предприятия и карточная система.