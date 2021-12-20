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Призрак Альенде над Чили

Победу марксиста на президентских выборах нельзя считать революцией
Евгений Трифонов , политолог

Новым президентом Чили избран 35-летний марксист Габриэль Борич. Его оппонент – ультраконсерватор Хосе Антонио Каст признал поражение и поздравил противника с победой. Победа Борича была предсказуемой: за него проголосовал почти весь электорат кандидатов, выбывших из борьбы после первого тура. Против Каста сыграла его неуступчивость – в частности, по проблеме абортов. Перед вторым туром СМИ сообщили, что отец Каста был не просто солдатом вермахта, но и членом NSDAP, что в таком антифашистском обществе, как чилийское, оттолкнуло от него многих. 7 декабря Национальный конгресс Чили проголосовал за легализацию однополых браков, что стало еще одним ударом для Каста, принципиального противника расширения прав ЛГБТ. 

Борич – второй марксист на президентском посту в Чили (в 1990–2000-е гг. во главе Чили стояли левые, например Мишель Бачелет, но марксистами они не были и соблюдали «постпиночетовский консенсус»). Борич же победил под знаменем отмены конституции, принятой при Пиночете, и вообще выкорчевывания всего наследия военного режима. 

Противостояние Борича и Каста – это битва исторической памяти, сражение призраков Альенде и Пиночета. Для Борича правление Альенде – великий социалистический эксперимент, сорванный реакционерами, транснациональными корпорациями, американским империализмом и военщиной. Для Каста и его сторонников это погружение Чили в хаос, стрельба на улицах, остановившиеся предприятия и карточная система. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных