Запретят ли экспорт iPhone в Россию

Потребителям продукции Apple известно, что айфоны производятся в Китае по дизайну инженеров компании из калифорнийского Купертино. Во времена Дональда Трампа именно ссылка на американский дизайн как ключевой элемент продукции послужила основанием для запрета поставок полупроводников для китайской компании Huawei. Возможно, сегодня используется та же логика по отношению к российскому рынку.