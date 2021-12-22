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Запретят ли экспорт iPhone в Россию

Такой шаг будет сомнителен с точки зрения экономической логики
Владимир Шаповалов , декан факультета международного бизнеса и делового администрирования МГИМО

По информации Reuters, в Вашингтоне обсуждаются новые антироссийские санкции. На этот раз якобы обсуждаются экспортные ограничения на ввозимую в Россию высокотехнологичную американскую продукцию с целью оказания влияния на местных производителей, потребителей и уровень занятости. Речь, в частности, идет о смартфонах.

Потребителям продукции Apple известно, что айфоны производятся в Китае по дизайну инженеров компании из калифорнийского Купертино. Во времена Дональда Трампа именно ссылка на американский дизайн как ключевой элемент продукции послужила основанием для запрета поставок полупроводников для китайской компании Huawei. Возможно, сегодня используется та же логика по отношению к российскому рынку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных