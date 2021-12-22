Запретят ли экспорт iPhone в Россию

Запретят ли экспорт iPhone в РоссиюТакой шаг будет сомнителен с точки зрения экономической логики
По информации Reuters, в Вашингтоне обсуждаются новые антироссийские санкции. На этот раз якобы обсуждаются экспортные ограничения на ввозимую в Россию высокотехнологичную американскую продукцию с целью оказания влияния на местных производителей, потребителей и уровень занятости. Речь, в частности, идет о смартфонах.
Потребителям продукции Apple известно, что айфоны производятся в Китае по дизайну инженеров компании из калифорнийского Купертино. Во времена Дональда Трампа именно ссылка на американский дизайн как ключевой элемент продукции послужила основанием для запрета поставок полупроводников для китайской компании Huawei. Возможно, сегодня используется та же логика по отношению к российскому рынку.
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