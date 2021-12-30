Дым без огня

Насколько это эффективно, однозначно ответить сложно. С одной стороны, официальные данные свидетельствуют о том, что с 2009 по 2019 г. количество курильщиков в России уже сократилось почти на 40% – с 44 млн до 27 млн человек. Правда, одновременно с этим черный рынок табачной продукции вырос в 10 раз за последние 5 лет, и сейчас, по тем же официальным данным, как минимум 12,1% сигарет продается нелегально.