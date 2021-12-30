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Дым без огня

Продуманная система регулирования вейпинга позволит обезопасить рынок и повысить налоговые платежи
Дмитрий Владимиров , Директор Союза предприятий индустрии немедицинской ингаляции

Россия медленно, но верно идет по пути сокращения потребления табака. В новом 2022 г. курильщиков ожидают новые запреты, штрафы и ограничения. Меры нацелены на реализацию антитабачной концепции, которая предусматривает снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 г. до 21% с текущих 26%. Основным методом достижения этой цели избрано максимальное усложнение жизни курящему населению.

Насколько это эффективно, однозначно ответить сложно. С одной стороны, официальные данные свидетельствуют о том, что с 2009 по 2019 г. количество курильщиков в России уже сократилось почти на 40% – с 44 млн до 27 млн человек. Правда, одновременно с этим черный рынок табачной продукции вырос в 10 раз за последние 5 лет, и сейчас, по тем же официальным данным, как минимум 12,1% сигарет продается нелегально.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных