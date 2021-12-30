Дым без огня

Дым без огняПродуманная система регулирования вейпинга позволит обезопасить рынок и повысить налоговые платежи
Россия медленно, но верно идет по пути сокращения потребления табака. В новом 2022 г. курильщиков ожидают новые запреты, штрафы и ограничения. Меры нацелены на реализацию антитабачной концепции, которая предусматривает снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 г. до 21% с текущих 26%. Основным методом достижения этой цели избрано максимальное усложнение жизни курящему населению.
Насколько это эффективно, однозначно ответить сложно. С одной стороны, официальные данные свидетельствуют о том, что с 2009 по 2019 г. количество курильщиков в России уже сократилось почти на 40% – с 44 млн до 27 млн человек. Правда, одновременно с этим черный рынок табачной продукции вырос в 10 раз за последние 5 лет, и сейчас, по тем же официальным данным, как минимум 12,1% сигарет продается нелегально.