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В период кризиса лидеры создают не дамбы, а мосты

Сейчас лучшее время для укрепления связей между Аргентиной и Россией
Ямиль Киспе , председатель Российско-Аргентинского промышленного союза

Геополитическая шахматная доска переживает крупнейшие за последние десятилетия изменения, которые определят сценарии глобального развития в XXI в. Россия с одной стороны, Африка и Латинская Америка – с другой являются потенциальными партнерами с точки зрения глобального позиционирования.

Все больший интерес в мире вызывает БРИКС. Аргентина заявила о желании вступить в это объединение, и потому развитие сотрудничества со всеми странами, входящими в БРИКС, и особенно с Россией, становится приоритетной задачей. Мы видим большой потенциал экономик стран – участниц этой организации и перспективы для их дальнейшей синергии. Это отличает нас от других государств, которые в последнее время предпочитают строить все новые препятствия между собой и своими партнерами, вместо того чтобы налаживать взаимовыгодное сотрудничество. А ведь для этого есть все возможности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных