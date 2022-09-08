В период кризиса лидеры создают не дамбы, а мосты

Все больший интерес в мире вызывает БРИКС. Аргентина заявила о желании вступить в это объединение, и потому развитие сотрудничества со всеми странами, входящими в БРИКС, и особенно с Россией, становится приоритетной задачей. Мы видим большой потенциал экономик стран – участниц этой организации и перспективы для их дальнейшей синергии. Это отличает нас от других государств, которые в последнее время предпочитают строить все новые препятствия между собой и своими партнерами, вместо того чтобы налаживать взаимовыгодное сотрудничество. А ведь для этого есть все возможности.