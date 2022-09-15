ЕС и доморощенный энергетический кризис

Еще в апреле 2021 г. было понятно, что назревает серьезный кризис в области электроэнергии. Значительный рост цен на электричество в Великобритании уже прошлым летом привел к тому, что обанкротились многие сравнительно небольшие поставщики электроэнергии, которые появились в период либерализации рынка; они не могли больше предлагать своим клиентам высокие цены. В то время счета за электричество, в зависимости от страны и используемого вида энергии, выросли на 20 и даже 40%. Летом 2022 г. немецким потребителям электричества были выставлены счета на сумму, которая вплоть до 400% превышали сумму платежей по счетам 2021 г. А немецкие средние предприятия с недавних пор вынуждены платить за стоимость энергии в два раза больше по сравнению с их французскими конкурентами. Париж намного быстрее, чем Берлин или Вена, оценил опасность социальных возмущений и принял ряд регулятивных мер, в числе которых оказалась национализация электропроизводящего концерна EDF (Électricité de France). С прошлого года повторная национализация активно обсуждается и в Великобритании.