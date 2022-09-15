ЕС и доморощенный энергетический кризис

ЕС и доморощенный энергетический кризисОн уже стал реальностью для европейских предприятий и домохозяйств
Кризис электроэнергетики уже стал реальностью для европейских предприятий и домохозяйств. Речь идет о счетах за электроэнергию, которые в четыре раза выше, чем всего несколько месяцев назад. Страсти накаляются, а настоящий газовый кризис еще даже не начинался
Тема энергии всегда всплывает в политической повестке дня и в повседневной жизни людей при резком росте цен. На протяжении десятилетий, по всему миру от Вашингтона до Берлина и Токио, речь шла в основном о ценах на нефть. Ведь именно дешевая арабская нефть содействовала экономическому чуду, произошедшему прежде всего в Европе после 1945 г. Для обеспечения мобильности требуется нефть, и за последние 100 лет мало что изменилось. Именно относительно дешевый российский природный газ укрепил промышленные отрасли в Германии и Италии, содействовал развитию автомобильных поставок в маленьких государствах Центральной Европы. А поскольку энергия долгое время была доступной, мировая экономика стала мобильной и, следовательно, глобальной.
Когда-то были только нефтяные кризисы
Это приятное состояние энергетической доступности впервые резко закончилось осенью 1973 г., когда арабские члены ОПЕК, Организации стран – экспортеров нефти, ввели нефтяное эмбарго против некоторых государств в ответ на военную поддержку Западом Израиля в «Войне судного дня» (Арабо-израильская война 1973 г.). В течение трех недель цена на нефть выросла в четыре раза, а улицы опустели. В сентябре 1973 г. баррель нефти стоил $3, в октябре – $12. Политические кризисы привели к росту цен на нефть, за которым последовала фаза низких цен 1980-х гг., что сильно ударило по производителям нефти.
Американские горки с ценами на природный газ продолжаются. Рост цен за последние несколько лет является результатом огромного дефицита инвестиций в сектор ископаемых энергоносителей, вызванного требованиями политики защиты окружающей среды. Но с марта этого года те же самые правительства, которые поддерживали экологические инициативы, обхаживают производителей нефти и газа в надежде получить краткосрочные контракты на поставку. Это связано с тем, что те 42 государства, которые применяют санкции против России, значительно сократили мировые поставки нефти и природного газа в результате нефтяного эмбарго и многих тысяч санкций. Рычаги спроса и предложения определяют цены.
С середины 1980-х гг. все больше финансовых игроков вовлекаются в этот мировой рынок нефти посредством торговли фьючерсными контрактами, то есть соглашениями, зафиксированными на будущее. Именно эти контракты, в свою очередь, сделали нефтяной рынок еще более изменчивым, поскольку через эти соглашения торгуют сырой нефтью, а не нефтепродуктами, как планировалось изначально. Бизнес «хеджирования», т. е. правильного размещения цен и объемов, является самостоятельной отраслью, которую также называют отраслью «нефтепереработчиков с Уолл-стрит».
Либерализованный энергетический рынок и его подводные камни
Либеральной – в смысле свободной игры рыночных сил – эта отрасль на самом деле не является. На уровне ЕС в конце 1990-х гг. была проведена масштабная либерализация – от авиации до телекоммуникаций и стратегической инфраструктуры в сфере энергоснабжения, особенно на рынке электроэнергии. Это включало такие меры, как «разукрупнение», т.е. отделение процесса производства энергии от процесса ее передачи. Деньги и сейчас по-прежнему зарабатываются на производстве энергии, а не на ее транспортировке.
Рынок электроэнергии ЕС, как и его нефтяной предшественник, превратился в рынок огромных колебаний. Кроме того, были введены механизмы, отдающие приоритет электроэнергии из возобновляемых источников, чтобы торговать большими объемами. Однако решающим фактором в ценообразовании является цена на природный газ. Как известно, электроэнергия от газовых электростанций служит буфером для поддержания стабильного напряжения в сети. Таким образом, цена на газ играет важную роль для производства электроэнергии, даже если большую часть в общем объеме занимает электроэнергия, полученная в результате использования солнечных батарей и силы ветра.
Таким образом, речь идет о механизмах, созданных около 18 лет назад непосредственными основателями рынка электроэнергии ЕС с целью самостоятельного управления определенными интересами. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила две недели назад, что «европейский рынок электроэнергии больше не функционирует». Причиной тому она назвала президента Путина. Но это не президент Российской Федерации составлял устав биржи электроэнергетики в Лейпциге, и не он формировал механизмы работы европейского энергорынка.
Еще в апреле 2021 г. было понятно, что назревает серьезный кризис в области электроэнергии. Значительный рост цен на электричество в Великобритании уже прошлым летом привел к тому, что обанкротились многие сравнительно небольшие поставщики электроэнергии, которые появились в период либерализации рынка; они не могли больше предлагать своим клиентам высокие цены. В то время счета за электричество, в зависимости от страны и используемого вида энергии, выросли на 20 и даже 40%. Летом 2022 г. немецким потребителям электричества были выставлены счета на сумму, которая вплоть до 400% превышали сумму платежей по счетам 2021 г. А немецкие средние предприятия с недавних пор вынуждены платить за стоимость энергии в два раза больше по сравнению с их французскими конкурентами. Париж намного быстрее, чем Берлин или Вена, оценил опасность социальных возмущений и принял ряд регулятивных мер, в числе которых оказалась национализация электропроизводящего концерна EDF (Électricité de France). С прошлого года повторная национализация активно обсуждается и в Великобритании.
Национализация наступает
По моему мнению, невозможно решить проблемы электроснабжения путем реформирования этого либерального рынка электроэнергии со всеми теми ошибками, которые изначально были заложены в его системе и сейчас прорываются наружу. Положение щекотливое еще и потому, что с момента «энергетического перехода» в 2011 г. значительно растет риск продолжительного, всеохватывающего отсутствия электричества, так называемого «блэкаута» (англ. «blackout» – «затемнение, отключение электричества». – «Ведомости»).
В 2022 г. такой сценарий грозит развернуться вследствие перепадов электрического напряжения. В случае, если напряжение тока в электросети европейских стран упадет ниже 47 герц, электростанции автоматически прекратят свою работу. А ведь общая электросеть охватывает страны от Турции до Марокко.
Лишь временными решениями являются все попытки политически подойти к системным проблемам, которые связаны с устаревшей инфраструктурой, провалившейся либерализацией рынка и большими финансовыми проблемами, которые есть у поставщиков электроэнергии с торговлей фьючерсными контрактами. Европейский центральный банк предупреждает правительства стран о том, что при такой торговле на бирже необходимо уберечь своих производителей электричества от банкротства, оказывая им финансовую поддержку. Банки, у которых поставщики электроэнергии брали в долг, могли бы получать поддержку от муниципальных властей.
По моему глубокому убеждению, дело дойдет до большой повторной национализации, поскольку на кону стоит обеспечение базовых потребностей населения. В свете щекотливости сложившегося положения, однако, для этой меры может быть уже слишком поздно. Экономист издания Bloomberg Хавьер Блаз в августе неоднократно и во всеуслышание задавал вопрос европейским политикам: «Что вы делаете? Неужели вы не понимаете, что происходит?».
Официально европейский кризис электроэнергии начался в прошлом, 2021 г., и этой осенью может привести к глобальной неплатежеспособности, которую деиндустриализация Европы только усугубит. Мы имеем дело с доморощенным кризисом. Те, кто до сих пор не видит, в чем заключаются наши ошибки и только указывает пальцем на Россию, едва ли найдут необходимое решение проблемы.