Китай укрепляется в Казахстане

Перед тем как приехать в Самарканд для участия в саммите ШОС, председатель КНР Си Цзиньпин посетил Казахстан. Это была не рутинная остановка по пути в Узбекистан, а полноценный государственный визит, причем первый после введения карантина в связи с пандемией в январе 2020 г. Можно предположить, что поездка в Казахстан перед посещением Самарканда означает, что для китайского лидера встреча с президентом Касым-Жомартом Токаевым как минимум не менее важна, чем участие в саммите ШОС.