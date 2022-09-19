Газета
Мнения Эксклюзивно по подписке.
Акция -37% до 26 сентября

Китай укрепляется в Казахстане

В этой стране может быть обкатана новая роль Пекина в мире
Евгений Трифонов , политолог

Перед тем как приехать в Самарканд для участия в саммите ШОС, председатель КНР Си Цзиньпин посетил Казахстан. Это была не рутинная остановка по пути в Узбекистан, а полноценный государственный визит, причем первый после введения карантина в связи с пандемией в январе 2020 г. Можно предположить, что поездка в Казахстан перед посещением Самарканда означает, что для китайского лидера встреча с президентом Касым-Жомартом Токаевым как минимум не менее важна, чем участие в саммите ШОС.

Для Китая Казахстан – один из важнейших партнеров. Помимо нефти и газа Казахстан экспортирует в Поднебесную медь, железные и медные руды, ферросплавы, уран, цинк, пшеницу и растительные масла, закупая там электронику, электрооборудование, трубы, транспортные средства, строительную технику, одежду и проч. Еще важнее, что Казахстан является для Китая ключевым логистическим узлом. Через него в Китай поступает газ из Туркмении и Узбекистана. «Экономический пояс Шелкового пути», по которому китайские товары будут поступать на Средний и Ближний Восток и в Европу, тоже пройдет через Казахстан.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных