Китай укрепляется в Казахстане

Китай укрепляется в КазахстанеВ этой стране может быть обкатана новая роль Пекина в мире
Перед тем как приехать в Самарканд для участия в саммите ШОС, председатель КНР Си Цзиньпин посетил Казахстан. Это была не рутинная остановка по пути в Узбекистан, а полноценный государственный визит, причем первый после введения карантина в связи с пандемией в январе 2020 г. Можно предположить, что поездка в Казахстан перед посещением Самарканда означает, что для китайского лидера встреча с президентом Касым-Жомартом Токаевым как минимум не менее важна, чем участие в саммите ШОС.
Для Китая Казахстан – один из важнейших партнеров. Помимо нефти и газа Казахстан экспортирует в Поднебесную медь, железные и медные руды, ферросплавы, уран, цинк, пшеницу и растительные масла, закупая там электронику, электрооборудование, трубы, транспортные средства, строительную технику, одежду и проч. Еще важнее, что Казахстан является для Китая ключевым логистическим узлом. Через него в Китай поступает газ из Туркмении и Узбекистана. «Экономический пояс Шелкового пути», по которому китайские товары будут поступать на Средний и Ближний Восток и в Европу, тоже пройдет через Казахстан.