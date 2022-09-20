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Можно ли отучить россиян от Zoom

Российские решения вполне могут заменить по функционалу зарубежные
Александр Альперн , основатель компании Webinar

Zoom, Skype и прочие фактически ушли с рынка России – закрыли представительства, перестали оказывать поддержку или сделали невозможной оплату для продления подписки. И если рядового пользователя эти изменения не сильно затронули, то бизнес почувствовал на себе ограничения функционала. Долю ушедших иностранных компаний на рынке видеоконференцсвязи (ВКС) спешно занимают российские игроки. По основному функционалу некоторые отечественные сервисы ничуть не уступают иностранным продуктам, однако с точки зрения удобства и надежности при больших нагрузках российские сервисы пока отстают.

Рынок ВКС и в целом ПО в России находится в стадии развития и одновременно – импортозамещения западных аналогов. По данным CNews Analytics, выручка 20 крупнейших российских поставщиков ПО как сервиса в прошлом году выросла на 18% по сравнению с 2020 г. Ожидается, что такая динамика сохранится до 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных