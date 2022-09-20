Можно ли отучить россиян от Zoom

Zoom, Skype и прочие фактически ушли с рынка России – закрыли представительства, перестали оказывать поддержку или сделали невозможной оплату для продления подписки. И если рядового пользователя эти изменения не сильно затронули, то бизнес почувствовал на себе ограничения функционала. Долю ушедших иностранных компаний на рынке видеоконференцсвязи (ВКС) спешно занимают российские игроки. По основному функционалу некоторые отечественные сервисы ничуть не уступают иностранным продуктам, однако с точки зрения удобства и надежности при больших нагрузках российские сервисы пока отстают.