Пашинян и пустота

В середине сентября азербайджанские и армянские войска вновь столкнулись в бою. Впервые за время армяно-азербайджанского противостояния, а оно длится с 1988 г., азербайджанские силы атаковали не населенные армянами земли Карабаха, а территорию собственно Армении. Под обстрелами оказались города Сотк, Варденис, Артаниш, Горис, Капан, Джермук, Ишханасар. Вечером 14 сентября стороны прекратили огонь, но азербайджанские части остаются на территории Армении.