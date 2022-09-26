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Пашинян и пустота

Проблемы Армении решать некому, по крайней мере на нынешнем историческом этапе
Евгений Трифонов , политолог

В середине сентября азербайджанские и армянские войска вновь столкнулись в бою. Впервые за время армяно-азербайджанского противостояния, а оно длится с 1988 г., азербайджанские силы атаковали не населенные армянами земли Карабаха, а территорию собственно Армении. Под обстрелами оказались города Сотк, Варденис, Артаниш, Горис, Капан, Джермук, Ишханасар. Вечером 14 сентября стороны прекратили огонь, но азербайджанские части остаются на территории Армении.

Причины обострения понятны: Азербайджан требует признания Нагорного Карабаха своей территорией без автономного статуса, вывода оттуда всех армянских вооруженных формирований, а также предоставления Арменией сухопутного транспортного коридора через свою территорию, соединяющего Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой и Турцией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных