«KGBT+»: Виктор Пелевин против тревожности

Последние лет десять новый Пелевин служил важным ежегодным ритуалом – отчасти успокоительным, как и любой ритуал. Очередной томик в аляповатой обложке итожил период летних отпусков, прямо призывал «включать голову» и переходить в осенний рабочий режим. В этом году краеугольные камни мира зашатались, и слом пелевинского графика – вполне симптоматичное эхо тектонического скрежета. Было даже объявлено, что новой книги не будет вовсе, но она в итоге вышла, пусть и с месячным опозданием. Что ж, слегка просроченное утешение таковым быть не перестает.