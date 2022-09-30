«Новый сезон»: «Экспресс» доехал

«Новый сезон»: «Экспресс» доехалФестиваль «Новый сезон» представил самые ожидаемые премьеры ведущих российских видеосервисов
Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», прошедший в этом году впервые в «Розе Хутор» с 18 по 23 сентября, вырос из программы, придуманной командой «Кинотавра» и опробованной в 2021 г. Суть в том, что сами платформы, а не куратор, как это бывает обычно, выбирали проекты, которые они хотели бы предъявить.
Год назад в Сочи на эти «сериальные» сеансы ходило мало людей, что естественно, поскольку фокус «Кинотавра» смещен на фильмы. Зал «Роза холл», в котором проходил «Новый сезон», был в этом году полон практически на каждом показе. Еще из приятного – заметно вырос средний уровень и все очевиднее попытки платформ соединить авторское начало (а в сериалы пошли многие ведущие режиссеры и сценаристы) с потребностями аудитории и расширить ее за счет совсем молодых зрителей. В том числе выводя на экраны героев-подростков.