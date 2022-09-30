«Новый сезон»: «Экспресс» доехал

Год назад в Сочи на эти «сериальные» сеансы ходило мало людей, что естественно, поскольку фокус «Кинотавра» смещен на фильмы. Зал «Роза холл», в котором проходил «Новый сезон», был в этом году полон практически на каждом показе. Еще из приятного – заметно вырос средний уровень и все очевиднее попытки платформ соединить авторское начало (а в сериалы пошли многие ведущие режиссеры и сценаристы) с потребностями аудитории и расширить ее за счет совсем молодых зрителей. В том числе выводя на экраны героев-подростков.