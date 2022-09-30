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«Новый сезон»: «Экспресс» доехал

Фестиваль «Новый сезон» представил самые ожидаемые премьеры ведущих российских видеосервисов
Лариса Юсипова , кинокритик

Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», прошедший в этом году впервые в «Розе Хутор» с 18 по 23 сентября, вырос из программы, придуманной командой «Кинотавра» и опробованной в 2021 г. Суть в том, что сами платформы, а не куратор, как это бывает обычно, выбирали проекты, которые они хотели бы предъявить.

Год назад в Сочи на эти «сериальные» сеансы ходило мало людей, что естественно, поскольку фокус «Кинотавра» смещен на фильмы. Зал «Роза холл», в котором проходил «Новый сезон», был в этом году полон практически на каждом показе. Еще из приятного – заметно вырос средний уровень и все очевиднее попытки платформ соединить авторское начало (а в сериалы пошли многие ведущие режиссеры и сценаристы) с потребностями аудитории и расширить ее за счет совсем молодых зрителей. В том числе выводя на экраны героев-подростков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных