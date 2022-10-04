Бразилия на пороге гражданской войны

Бразилия на пороге гражданской войныСмена власти в стране грозит обернуться кровопролитием
В Бразилии больше говорят не о том, чем закончится второй тур выборов (запланирован на 30 октября), а о том, признает ли президент Болсонару поражение, или в стране начнется кровопролитие. После первого тура действующий президент в очередной раз дал понять, что не покинет свой пост в случае поражения.
Почему в Бразилии предвыборные страсти выходят далеко за рамки нормального для демократических стран уровня?
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