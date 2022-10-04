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Бразилия на пороге гражданской войны

Смена власти в стране грозит обернуться кровопролитием
Евгений Трифонов , политолог

В Бразилии больше говорят не о том, чем закончится второй тур выборов (запланирован на 30 октября), а о том, признает ли президент Болсонару поражение, или в стране начнется кровопролитие. После первого тура действующий президент в очередной раз дал понять, что не покинет свой пост в случае поражения.

Почему в Бразилии предвыборные страсти выходят далеко за рамки нормального для демократических стран уровня?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных