Бразилия на пороге гражданской войны

В Бразилии больше говорят не о том, чем закончится второй тур выборов (запланирован на 30 октября), а о том, признает ли президент Болсонару поражение, или в стране начнется кровопролитие. После первого тура действующий президент в очередной раз дал понять, что не покинет свой пост в случае поражения.