Прощай, Pax Americana?

Тот факт, что современный миропорядок собственноручно рушит его создатель и главный бенефициар, не должен вводить в заблуждение. Думаю, ни у одного здравомыслящего наблюдателя нет сомнений, что за взрывами стоят США (об этом говорит уже даже экономист Джефри Сакс). Авторство США лишь свидетельствует о том, что существующему пока порядку (мир на основе норм и правил) действительно вынесен смертный приговор. Также никого не должен обманывать тот факт, что реализуемый сегодня сценарий приведет к экономическому схлопыванию Германии, а значит, к тяжелейшим социальным последствиям и неизбежным политическим потрясениям.