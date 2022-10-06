Прощай, Pax Americana?Умышленный подрыв системообразующей инфраструктуры означает разрушение системы равновесия мировых интересов
Феномен взрыва «Северного потока» начинает врастать в культурный слой. После первого, понятного и оправданного, всплеска эмоций (президент Сербии Александр Вучич: «Я не знал, плакать или кричать») появились исторические аналогии. Самая очевидная – взрыв в 1982 г. газопровода Уренгой – Сургут – Челябинск. Он был настолько мощным, что вызвал тревогу американских систем ядерного мониторинга, посеяв панику среди сотрудников службы безопасности Белого дома – тех из них, кто не был замешан в организации взрыва. Это был первый в истории человечества масштабный акт межгосударственного терроризма.
Организованная ЦРУ операция носила название «Прощальное досье». О ней стало известно после выхода в 2004 г. книги бывшего министра ВВС США Томаса Рида «Падение в пропасть: взгляд на историю холодной войны изнутри». По свидетельству Рида, для реализации операции американцы поставили в СССР компьютерные чипы с отложенным действием. То есть диверсия носила еще и экономический характер. После установки они исправно работали в течение нескольких месяцев, а когда наступил «час Х», вывели из строя систему управления трубопроводов.
Первым аналогию между событиями 1982 и 2022 гг. провел бывший журналист Moscow Times Мэтт Бивенс, опубликовавший в своем блоге на сайте The 100 Days текст под названием «Прощай, здравомыслие». Сам взрыв «Северного потока» Бивенс называет пугающим скачком к мировой войне. Ядерная перспектива пугает всех, поэтому общественным сознанием она интерпретируется гипотетически, как крайний вариант развития событий, – точка невозврата, элемент сдерживания дальнейшей эскалации отношений по линии противостояния НАТО (читай, США) – Россия. Легализация ядерной угрозы в общественном сознании происходит на фоне многочисленных заявлений западных политиков о необходимости ее предотвратить.
Дело даже не в том, что нас якобы вербально готовят к возможности ядерного сценария (а нас готовят – это подтвердит любой специалист в области маркетинга и пиара). Разрушен не просто трубопровод – разрушена основа практических отношений (взаимный интерес) России и Германии, причем в самый ответственный момент. Поездка Олафа Шольца по Ближнему Востоку в поисках свободных объемов СПГ закончилась фиаско. Вопрос запуска «Северных потоков» на их полную мощность (необходимость договариваться с Россией) стал для Германии вопросом ее выживания (в буквальном смысле этого слова). Взрыв лишил ее альтернатив, подвел к краю пропасти и не оставил выбора.
Единственный, остающийся сегодня в распоряжении Германии вариант выхода из ситуации – возобновление украинского транзита. Ключи от него находятся в руках США как с точки зрения контроля над Киевом, так и с точки зрения переговоров с Россией. Для США эта конструкция беспроигрышная. Договорятся о транзите – поддержат Киев финансово, заморозят боевые действия, обвяжут Россию и Германию дополнительными обязательствами. Не договорятся – немецкая (читай, европейская) промышленность окончательно переедет в Америку, восстановив ее промышленный статус.
Умышленный подрыв системообразующей для Европы инфраструктуры означает подрыв самой системы – системы равновесия не только европейских интересов, но и мировых. И не только интересов, но и сил. Энергетическая интеграция Германии и России была неотъемлемой частью этого миропорядка. Она лежала в основе политики мирного сосуществования социалистического и капиталистического мира, а потом служила механизмом встраивания стран распавшегося СССР в систему глобального рынка (освоение советского наследства, включая страны Восточной Европы).
Тот факт, что современный миропорядок собственноручно рушит его создатель и главный бенефициар, не должен вводить в заблуждение. Думаю, ни у одного здравомыслящего наблюдателя нет сомнений, что за взрывами стоят США (об этом говорит уже даже экономист Джефри Сакс). Авторство США лишь свидетельствует о том, что существующему пока порядку (мир на основе норм и правил) действительно вынесен смертный приговор. Также никого не должен обманывать тот факт, что реализуемый сегодня сценарий приведет к экономическому схлопыванию Германии, а значит, к тяжелейшим социальным последствиям и неизбежным политическим потрясениям.
США здесь не отступают от англосаксонской традиции. Разрушение Германии – типичный британский сценарий разрешения своих внутренних проблем. Сценарий лежал в основе Первой и Второй мировых войн, закончившихся крушением прежнего глобального миропорядка, базирующегося на фунте стерлингов (Pax Britanica), и приходом ему на смену долларового мира (Pax Americana).
Иллюзия, что глобальный кризис субъектности может разрешиться в бизнес-логике (спор хозяйствующих субъектов), выглядит по меньшей мере легкостью ума. Сознание отказывается всерьез воспринимать ядерную угрозу, а логика событий ведет именно к такому выводу.
Вашингтон настойчиво предупреждает Россию о недопустимости применения тактического ядерного оружия на Украине. Точно также США в ответ на предложение России о выработке принципов европейской безопасности два месяца предупреждали о недопустимости войны на Украине. Точно также Байден предупреждал, что в случае вторжения русских войск на Украину «Северного потока – 2» больше не будет. Если завтра в условиях отступления русских войск и взрыва «Северных потоков» где-нибудь на Украине произойдет маломощный ядерный взрыв, то у Запада вопросов, кто в этом виноват, не будет. Точно также если завтра американо-украинский снаряд вызовет ядерную катастрофу на Запорожской АЭС, будет понятно, кто в этой катастрофе «виноват».
Дальнейший сценарий событий спрогнозировать несложно. Нет, это не ядерная мировая война. Это еще более жесткая блокада России по всем направлениям. Вопрос, насколько такой сценарий реален, носил бы гипотетический характер, если бы не американская доктрина доминирования под названием «Шок и трепет». Она подразумевает не физическое уничтожение противника, а его психологическое подавление – лишение возможности сопротивляться, парализовав работу энергетических объектов и логистической инфраструктуры, средств связи, объектов производства продовольствия и водоснабжения. Противник должен испытывать шок на национальном уровне такой силы, который будет схож с ядерными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки.
Официально доктрина была оформлена в документ в 1996 г. военными аналитиками Харланом К. Ульманом и Джеймсом П. Уэйдом по заказу Национального университета обороны США. Но ее применение на практике началось гораздо раньше. Событийный ряд впечатляет.
- Июнь 1982 г.: взрыв газопровода Уренгой – Сургут – Челябинск.
Это международные диверсии, участие в которых США было подтверждено. Взрыв «Северного потока» в этом ряду выглядит вполне органично, а перспектива ядерного инцидента на Украине теряет гипотетический (умозрительный) характер, перерастая в прикладную задачу.
Отступать США некуда, позади государственный долг, превысивший недавно $31 трлн. Этот долг не обеспечен американскими внутренними активами. Погасить его можно только в том случае, если доллар получит прямой доступ к управлению активами в других странах, и Европа доступ к своим активам уже открыла. Важно понимать, что все происходящее – не вопрос тоталитарности и неадекватности России. Это вопрос выживания Pax Americana. Вопрос выживания глобального олигархата. Вопрос Третьей (по факту четвертой, третьей была «холодная») мировой войны.