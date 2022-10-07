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«Дягилев. Генеральная репетиция»: продюсер, который изменил мир искусства

В Третьяковской галерее открылась выставка, посвященная «Русским сезонам»
Вячеслав Суриков , критик

«Русские сезоны» пришлись на закат Российской империи, сопровождавшийся культурным бумом невиданных масштабов. Сама логика его возникновения и развития требовала выхода за пределы России. Нужен был только человек, который бы создал для этого условия. Им стал Сергей Дягилев, явивший миру чудо русского искусства начала XX в.

Дягилев не только вывез из России лучшее из того, что смогла произвести балетная, художественная и музыкальная школы, но и смог привлечь к созданию балетных спектаклей лучшие европейские творческие силы. Его антреприза стала международной платформой и лабораторией по созданию искусства нового времени. Выставка «Дягилев. Генеральная репетиция» позволяет вглядеться в детали мифа о «Русских сезонах». Представленные на ней спектакли поражают разнообразием. Сезоны – русские по происхождению и только отчасти по содержанию. Дягилев, погрузившись в европейскую культурную среду, черпал вдохновение повсюду и был в состоянии передать его своим авторам – не так уж часто встречающийся талант.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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