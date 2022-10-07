«Дягилев. Генеральная репетиция»: продюсер, который изменил мир искусства

Дягилев не только вывез из России лучшее из того, что смогла произвести балетная, художественная и музыкальная школы, но и смог привлечь к созданию балетных спектаклей лучшие европейские творческие силы. Его антреприза стала международной платформой и лабораторией по созданию искусства нового времени. Выставка «Дягилев. Генеральная репетиция» позволяет вглядеться в детали мифа о «Русских сезонах». Представленные на ней спектакли поражают разнообразием. Сезоны – русские по происхождению и только отчасти по содержанию. Дягилев, погрузившись в европейскую культурную среду, черпал вдохновение повсюду и был в состоянии передать его своим авторам – не так уж часто встречающийся талант.