Газета
Медиа / Мнения Эксклюзивно по подписке

«Сказка для старых»: ищет дурачок мертвее себя

В прокате – фильм «Сказка для старых», весьма необычная история о поисках мертвеца
Роман Черкасов , кинокритик

Некий Муля (Евгений Ткачук – Витька Чеснок из «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов») похитил воровской общак и скрылся в неизвестном направлении. Через год его нашли, убили, и вся братва была на похоронах и видела Мулю мертвым в гробу. И вот спустя еще два года случается странное: приходят сообщения, что вроде бы в один и тот же день был замечен Муля, живой и здоровый, в трех разных городах – Новосибирске, Ростове и Питере.

/Вольга

Услышав такие новости, криминальный босс, которого в фильме называют «Батя» (актерский дебют Анатолия Тишина), созвал своих трех как бы «сыновей» и послал их в три разные стороны с наказом найти и доставить ему Мулю. Меланхоличный Старший (Кирилл Полухин, известный по фильмам «Дурак» и «Майор») поехал в Новосибирск. Витальный Средний (Федор Лавров, известен по сериалам «Последний министр», «Карамора», «Закрыть гештальт» и один из режиссеров фильма) отправился в Ростов. А тихий дурачок Младший (Роман Михайлов – другой режиссер и автор сценария «Сказки») всегда мечтал в Питере побывать.

Вы видите 21% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных