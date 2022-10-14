«Сказка для старых»: ищет дурачок мертвее себя

«Сказка для старых»: ищет дурачок мертвее себяВ прокате – фильм «Сказка для старых», весьма необычная история о поисках мертвеца
Некий Муля (Евгений Ткачук – Витька Чеснок из «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов») похитил воровской общак и скрылся в неизвестном направлении. Через год его нашли, убили, и вся братва была на похоронах и видела Мулю мертвым в гробу. И вот спустя еще два года случается странное: приходят сообщения, что вроде бы в один и тот же день был замечен Муля, живой и здоровый, в трех разных городах – Новосибирске, Ростове и Питере.
Услышав такие новости, криминальный босс, которого в фильме называют «Батя» (актерский дебют Анатолия Тишина), созвал своих трех как бы «сыновей» и послал их в три разные стороны с наказом найти и доставить ему Мулю. Меланхоличный Старший (Кирилл Полухин, известный по фильмам «Дурак» и «Майор») поехал в Новосибирск. Витальный Средний (Федор Лавров, известен по сериалам «Последний министр», «Карамора», «Закрыть гештальт» и один из режиссеров фильма) отправился в Ростов. А тихий дурачок Младший (Роман Михайлов – другой режиссер и автор сценария «Сказки») всегда мечтал в Питере побывать.