«Чагин»: без памяти и влюблен

Правда, страшнее особистов оказалась собственная совесть. Времена меняются, папки в особых отделах теряются, а Чагин помнил все свои ошибки, потери, обиды так, как будто случились они только что. Все люди как люди – тренируют память, чтобы помнить важное. Чагин всю жизнь учился забывать. Свою фамилию он явно получил от гриба, который нарастает на березах. Для дерева это подобие опухоли, и в то же время считается, что чага лечит человечий рак (о чем писал Солженицын в «Раковом корпусе»). Так и чагинская абсолютная память. Когда лекарство, а когда и беда.