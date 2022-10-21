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«Чагин»: без памяти и влюблен

Евгений Водолазкин написал роман о мнемонисте, который мечтает о любви и забвении
Николай Корнацкий , кинокритик

С такими данными надо в цирке выступать. Чагин и выступал. На эстраде. Под аплодисменты публики воспроизводил любые последовательности чисел вплоть до номеров банкнот. Никакого обмана, все взаправду – Чагин вообще ничего никогда не забывал. Потому и страдал. Дар его всегда был его проклятием. Талантами студента в свое время заинтересовались понятные органы, решившие использовать мнемониста как живой диктофон. Оттепель оттепелью, а за этими интеллигентами нужен глаз да глаз.

Правда, страшнее особистов оказалась собственная совесть. Времена меняются, папки в особых отделах теряются, а Чагин помнил все свои ошибки, потери, обиды так, как будто случились они только что. Все люди как люди – тренируют память, чтобы помнить важное. Чагин всю жизнь учился забывать. Свою фамилию он явно получил от гриба, который нарастает на березах. Для дерева это подобие опухоли, и в то же время считается, что чага лечит человечий рак (о чем писал Солженицын в «Раковом корпусе»). Так и чагинская абсолютная память. Когда лекарство, а когда и беда.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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