Похищение Европы и возвращение Евразии

Похищение Европы и возвращение ЕвразииКак остановить погром на энергорынках
В ходе ХV Евразийского форума, проходящего на этот раз в Баку, прозвучало выступление главы «Роснефти» Игоря Сечина. Выступление стоит назвать программным, так как в нем были названы причины текущего энергетического кризиса, обозначены политические и экономические факторы, которые мешают его преодолеть, а также сформулировано направление развития российской нефтяной отрасли.
Мир вступил в новый период потрясений. Это неоспоримый факт. Предметом дискуссии может являться только точка отсчета текущего кризиса. Если говорить лишь об энергетике, то минимальной хронологической границей будет 2014 г., с которого началась череда кризисов перепроизводства, приведших в итоге к лету 2021 г. крупнейшие экономики мира к нехватке природного газа. Это, в свою очередь, спровоцировало резкий рост спроса на уголь, который также принялся стремительно дорожать.
Но откуда взялась нехватка предложения, да еще и в мировом масштабе? Лидеры Европы и США заявляют о злокозненности Российской Федерации. Это утверждение поражает тем, что оно приписывает нашей стане не только невероятно дурной характер, но и поразительное могущество. Шутка ли: взвинтить по своей воле цены на газ одновременно в Европе, Соединенных Штатах и Азиатско-Тихоокеанском регионе!
В действительности кризис возник из-за сочетания неблагоприятных факторов. Основным из них можно назвать отсутствие должного количества производственных мощностей, которые могли бы вовремя среагировать на увеличившееся потребление. То есть мы можем сказать, что причина текущего кризиса в недоинвестировании в энергетическую отрасль. Эта проблема стала проявляться начиная с кризиса 2014–2016 гг., когда мировая нефтегазовая отрасль сократила вложения минимум на $150 млрд.
Но текущий энергетический кризис сильнее всего из промышленно развитых регионов ударил по Европейскому союзу. Причина этого заключается в ошибках, которые были заложены в европейскую энергетическую стратегию. Первая ошибка – это широкая либерализация рынков газа и электроэнергии. Вторая – бездумный и безоглядный зеленый энергопереход. Первая ошибка привела к тому, что у Европы не оказалось «подушки безопасности» в виде газа, поступающего с нефтяной привязкой. Вторая – к тому, что традиционная энергетика недополучала деньги даже в период между кризисами последних восьми лет. Все уходило на поддержку возобновляемых источников энергии (ВИЭ). По словам Сечина, огромные инвестиции в возобновляемую энергетику, размер которых за последние семь лет превысил невероятные $2,6 трлн, не принесли результата: доля возобновляемых источников за этот же период выросла лишь на 3 процентных пункта. «Источник энергокризиса, – отметил Сечин, – в колоссальном недоинвестировании в отрасль, одной из причин которого является безответственная и авантюристическая политика ускоренного зеленого перехода».
Конечно, сейчас та же BP, которая пыталась предстать лидером зеленой революции, вынуждена озвучивать планы по увеличению добычи. Вот только ресурсная база у компании, прямо скажем, невелика. BP инвестирует в шельфовые проекты «Аллигин» и «Ворлих», которые в общей сложности содержат, по оценкам геологов, лишь 7 млн т в нефтяном эквиваленте. Это исчезающая величина по сравнению с колоссальной ресурсной базой «Роснефти», которая составляла более половины запасов британской компании. Понятно, что терять такое нефтяное эльдорадо BP не хочет и изо всех сил стремится остаться в капитале «Роснефти», несмотря на публичное отречение от бывших российских партнеров. «BP, несмотря на всю риторику, продолжает оставаться теневым акционером, – подчеркнул Сечин. – Не участвует в работе органов управления компании, сохраняя все права и соответствующие пакету дивиденды. Напомню, что доходы BP от участия в акционерном капитале и совместных предприятиях с «Роснефтью» уже составили $37 млрд при общем объеме денежных инвестиций порядка $10 млрд. Это отличная компенсация на вложенный капитал».
Невозможно не согласиться, что антироссийские санкции 2022 г. послужили мощнейшим дополнительным катализатором энергокризиса, а с ним и инфляции в целом. Многим, кто раньше смотрел на развитие ВИЭ как на искреннюю попытку Евросоюза решить климатические проблемы, стало ясно, что это лишь экономическая авантюра.
Но откуда она взялась?
Она стала следствием попыток Евросоюза справиться с растущей зависимостью от импортных энергоносителей, а также способом преодолеть последствия экономического кризиса 2007–2008 гг. То есть мы можем увидеть исток текущего мирового энергокризиса в непреодоленных последствиях финансового кризиса 15-летней давности. А ведь промышленно развитые страны Запада и правда не смогли преодолеть его последствий. Нынешнее санкционное противостояние является одним из способов справиться с возникшими в тот момент проблемами.
США приманивают к себе промышленность Европы за счет более низких цен на энергоносители. И в то же время они «заперли» Россию, не давая перетечь части производств из ЕС на территорию нашей страны. А вместе с тем США пытаются замедлить развитие Китая, снижая экономический потенциал крупного экономического партнера Поднебесной, каковым является Евросоюз. Также они нагнетают ситуацию вокруг непризнанного Тайваня, делая переток европейской промышленности в КНР более рискованным.
Очень важный момент в речи Сечина – анализ взаимоотношений США и Китая и тайваньского вопроса. Глава «Роснефти» отметил, что американцы намеренно раздувают ажиотаж вокруг Тайваня, но на самом деле готовы сделать его козырем в большой игре с Пекином. По его мнению, ситуация успокоится, особенно учитывая запуск программы размером в $200 млрд по ускоренному созданию в США полного цикла производства сложных логистических микросхем, которые на сегодняшний момент практически полностью импортируются в США из Тайваня. «Эта программа может стать путевкой к возвращению Тайваня в родную гавань в намеченные сроки», – резюмировал Сечин.
Тем не менее инвестиционный дефицит, связанный с проблемами зеленого перехода, и вторичные санкции на корпоративном уровне способствуют акценту на укрепление региональных связей. Все больший акцент делается на усиление кооперации между растущими рынками. Здесь также можно процитировать Игоря Сечина: «Страны Юго-Восточной и Центральной Азии, Латинской Америки, Африки все больше ориентируются на укрепление связей, координацию с Россией, Китаем и Индией».
Выход из сложившегося положения для российских энергетических компаний в частности и экономики нашей страны в целом – в развитии кооперации, расширении торговли с дружественными странами (в первую очередь с Китаем и Индией), «без оглядки на недружественные финансовые центры». В приоритете организация клиринговых расчетов между Россией и Китаем, к которым могли бы присоединиться затем другие заинтересованные страны (ЕАЭС, ШОС, БРИКС).
Неверно говорить только о «развороте на Восток», так как российская энергетика более 10 лет расширяет сотрудничество не только со странами АТР, но и с государствами Африки и Латинской Америки. Это недооцененные рынки сбыта с огромным потенциалом, который предстоит развивать совместными усилиями.
Притом российские компании сохраняют высокую инвестиционную активность даже в текущих условиях, ориентируясь на долгосрочную перспективу – когда сохраняющаяся в мировом масштабе недоинвестированность в очередной раз может ударить по мировой экономике. Наиболее крупным нефтяным проектом на ближайшее десятилетие является «Восток ойл» с потенциалом ежегодного производства нефти более 100 млн т.
Есть еще одна точка отсчета для текущего мирового кризиса – начало 1990-х гг. Тогда страны Запада, столкнувшись с экономическими проблемами, справились с ними только за счет распада нашей страны, экономическое пространство которой было освоено нашими «западными партнерами». Сейчас нельзя допустить повторения этого фокуса.