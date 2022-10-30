Похищение Европы и возвращение Евразии

Но текущий энергетический кризис сильнее всего из промышленно развитых регионов ударил по Европейскому союзу. Причина этого заключается в ошибках, которые были заложены в европейскую энергетическую стратегию. Первая ошибка – это широкая либерализация рынков газа и электроэнергии. Вторая – бездумный и безоглядный зеленый энергопереход. Первая ошибка привела к тому, что у Европы не оказалось «подушки безопасности» в виде газа, поступающего с нефтяной привязкой. Вторая – к тому, что традиционная энергетика недополучала деньги даже в период между кризисами последних восьми лет. Все уходило на поддержку возобновляемых источников энергии (ВИЭ). По словам Сечина, огромные инвестиции в возобновляемую энергетику, размер которых за последние семь лет превысил невероятные $2,6 трлн, не принесли результата: доля возобновляемых источников за этот же период выросла лишь на 3 процентных пункта. «Источник энергокризиса, – отметил Сечин, – в колоссальном недоинвестировании в отрасль, одной из причин которого является безответственная и авантюристическая политика ускоренного зеленого перехода».