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Какие аспекты жизни может контролировать работодатель

С развитием технологий компаниям становится доступно все больше информации о сотрудниках
Павел Сутулин

Контроль за сотрудниками на рабочем месте – норма, которую ни работодатель, ни законодатель не считают чем-то противоестественным. С развитием технологий компаниям становятся доступны такие формы мониторинга, которые раскрывают информацию о любых аспектах жизни человека.

Международные споры

Вопросы законности мониторинга трудовых процессов с применением таких форм контроля уже давно являются предметом разногласий между сторонами трудовых отношений, причем не только в России. Не раз подобные споры доходили и до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Суд в таких спорах исходит из концепции «разумного ожидания неприкосновенности частной жизни»: он оценивает, насколько работник имел реальный повод полагать, что работодатель не будет вторгаться в те элементы его частной жизни, которые интегрированы в сферу публичных правоотношений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных