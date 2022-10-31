Какие аспекты жизни может контролировать работодатель

Вопросы законности мониторинга трудовых процессов с применением таких форм контроля уже давно являются предметом разногласий между сторонами трудовых отношений, причем не только в России. Не раз подобные споры доходили и до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Суд в таких спорах исходит из концепции «разумного ожидания неприкосновенности частной жизни»: он оценивает, насколько работник имел реальный повод полагать, что работодатель не будет вторгаться в те элементы его частной жизни, которые интегрированы в сферу публичных правоотношений.