Какие аспекты жизни может контролировать работодатель

Какие аспекты жизни может контролировать работодательС развитием технологий компаниям становится доступно все больше информации о сотрудниках
Контроль за сотрудниками на рабочем месте – норма, которую ни работодатель, ни законодатель не считают чем-то противоестественным. С развитием технологий компаниям становятся доступны такие формы мониторинга, которые раскрывают информацию о любых аспектах жизни человека.
Международные споры
Вопросы законности мониторинга трудовых процессов с применением таких форм контроля уже давно являются предметом разногласий между сторонами трудовых отношений, причем не только в России. Не раз подобные споры доходили и до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Суд в таких спорах исходит из концепции «разумного ожидания неприкосновенности частной жизни»: он оценивает, насколько работник имел реальный повод полагать, что работодатель не будет вторгаться в те элементы его частной жизни, которые интегрированы в сферу публичных правоотношений.