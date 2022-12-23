«13 клиническая»: нелеченье – тьма

Хирургу Кириллу (Данила Козловский, известный по фильму «Легенда № 17» и сериалу «Карамора») диагностируют неоперабельную опухоль в голове. Хватаясь за соломинку, он принимает предложение врача-онколога обратиться в одну таинственную клинику, где, может быть, ему смогут помочь. Клиника оказывается странным местом. Новому пациенту здесь с ходу запрещают произносить слово «черт». Затем обследуют на аппарате МРТ, приклеив скотчем к груди полиэтиленовый пакетик с оберегом и зачитывая магический текст с именами демонов из древнееврейской мифологии. А когда скептически настроенный Кирилл пакетик убирает, потому что ну что за идиотизм в самом деле, все вокруг становится тревожно-красным, а героя пытается засосать стена.