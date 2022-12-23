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«13 клиническая»: нелеченье – тьма

На «Иви» выходит фантастический сериал с Данилой Козловским про таинственную клинику, где врачи борются с нечистой силой
Роман Черкасов , критик

Хирургу Кириллу (Данила Козловский, известный по фильму «Легенда № 17» и сериалу «Карамора») диагностируют неоперабельную опухоль в голове. Хватаясь за соломинку, он принимает предложение врача-онколога обратиться в одну таинственную клинику, где, может быть, ему смогут помочь. Клиника оказывается странным местом. Новому пациенту здесь с ходу запрещают произносить слово «черт». Затем обследуют на аппарате МРТ, приклеив скотчем к груди полиэтиленовый пакетик с оберегом и зачитывая магический текст с именами демонов из древнееврейской мифологии. А когда скептически настроенный Кирилл пакетик убирает, потому что ну что за идиотизм в самом деле, все вокруг становится тревожно-красным, а героя пытается засосать стена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных