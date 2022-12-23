Газета
Мнения / Стиль жизни / Культура Эксклюзивно по подписке.
Распродажа года →

«Подсвечник»: тихая аллилуйя любви

В театре «Сфера» состоялась премьера полузабытой французской комедии Альфреда де Мюссе «Подсвечник»
Ксения Стольная , критик

«Подсвечник» – небывалая редкость на русской сцене. Чуть ли не последний раз его ставили в санкт-петербургском Театре им. Ленсовета аж в 1998 г. Автора, французского драматурга, поэта, прозаика XIX в. Альфреда де Мюссе, многие знают по исторической драме «Лоренцаччо» о Лоренцо Медичи, убившем своего брата. К ней обращаются не в пример чаще.

Главному режиссеру «Сферы» произведение «Подсвечник» предложила еще около 15 лет назад основатель театра Екатерина Еланская, но воплотился замысел только сейчас. Спектакль традиционен: поставлен строго по тексту, без искажений, костюмы и обстановка (художник Ольга Коршунова, постоянный соавтор режиссера) – условно исторические – не воспроизводят эпоху с музейной точностью, но и не осовременены. Действие сопровождает музыка Шопена и Штрауса. «Сфера» последовательно продолжает традиции русского психологизма и актерской школы Малого театра. С другой стороны, само ее пространство не традиционно. Сцена устроена так, что артисты играют среди зрителей, часто впрямую взаимодействуя с ними: зал возвышается круговым амфитеатром, и действие разворачивается повсюду – и в центре, и в вертикальных лучах-проходах между рядами. Словом, здесь нет так называемой четвертой стены, и публика оказывается как бы внутри событий. Больше таких театров в России нет.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных