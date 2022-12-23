«Подсвечник»: тихая аллилуйя любви

Главному режиссеру «Сферы» произведение «Подсвечник» предложила еще около 15 лет назад основатель театра Екатерина Еланская, но воплотился замысел только сейчас. Спектакль традиционен: поставлен строго по тексту, без искажений, костюмы и обстановка (художник Ольга Коршунова, постоянный соавтор режиссера) – условно исторические – не воспроизводят эпоху с музейной точностью, но и не осовременены. Действие сопровождает музыка Шопена и Штрауса. «Сфера» последовательно продолжает традиции русского психологизма и актерской школы Малого театра. С другой стороны, само ее пространство не традиционно. Сцена устроена так, что артисты играют среди зрителей, часто впрямую взаимодействуя с ними: зал возвышается круговым амфитеатром, и действие разворачивается повсюду – и в центре, и в вертикальных лучах-проходах между рядами. Словом, здесь нет так называемой четвертой стены, и публика оказывается как бы внутри событий. Больше таких театров в России нет.