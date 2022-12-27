«Золотой рубль 3.0»Как Россия может поменять инфраструктуру внешней торговли
Жесткая санкционная блокада создала необходимые предпосылки для разворота российской внешней торговли на 180 градусов. Основными внешнеэкономическими партнерами стали страны – члены ЕАЭС, Китай, Индия, Иран, Турция, ОАЭ и др. И с каждой из этих стран у РФ складывается профицит торгового баланса. По предварительной оценке Банка России, в январе – сентябре 2022 г. он укрепился до $198,4 млрд, что на $123,1 млрд больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот профицит вывезен из страны (при этом половина пошла на погашение внешних долгов российских компаний с их замещением внутренним рублевым кредитованием) и отражен в статье платежного баланса «чистый вывоз капитала».
В дружественных странах идет процесс дедолларизации, растет доля расчетов в «мягких» валютах. В сентябре Россия стала третьей страной в мире по объему использования юаня в международных расчетах. По данным ЦБ, за последние месяцы на торговлю юанем приходится до 26% валютных операций в РФ. Пара юань/рубль на Московской бирже уже не раз обгоняла доллар и евро по объему дневных торгов. При использовании во внешнеторговых расчетах РФ юаня, рупии, риала и т. д. и наличия торгового профицита результатом становится накопление многомиллиардных денежных остатков на счетах российских экспортеров в «мягких» валютах в банках вышеуказанных стран-партнеров.
Накопление средств в «мягких» валютах в дальнейшем будет увеличиваться. Но поскольку эти деньги также подвержены курсовым и возможным санкционным рискам, возникает необходимость стерилизации их излишней массы. Наилучший способ – скупка неподсанкционного золота в Китае, ОАЭ, Турции, возможно, Иране и других странах за местные валюты. Купленное российским ЦБ «иностранное» золото может храниться в золотовалютных резервах (ЗВР), в рамках определенных лимитов находясь в центробанках дружественных стран, может использоваться для межстрановых расчетов, валютных свопов и клиринговых операций. Часть золота может репатриироваться в Россию.
Переход России в отношениях с дружественными странами на торговлю в национальных валютах – верное тактическое решение, но не стратегическое. Если ценообразование продолжается в долларах на западных биржах, торговые потоки страхуются английскими компаниями, то реальной отвязки от западного «кривого зеркала» – систем деривативного ценообразования – не происходит.
В условиях беспрецедентного санкционного давления задача России не в том, чтобы научиться играть по «кривым правилам» Запада, а в том, чтобы выстроить с дружественными странами прозрачные и взаимовыгодные правила игры, создать собственные системы ценообразования, биржевой торговли, инвестирования. И золото может быть уникальным инструментом борьбы с западными санкциями, если пересчитать в нем цены на все главные международные товары (нефть и газ, продовольствие и удобрения, металлы и твердые полезные ископаемые). Фиксация цены нефти в золоте на уровне 2 барр. за 1 г даст рост цены золота в долларах в 2 раза, подсчитал стратег Credit Suisse Золтан Пожар. Это был бы адекватный ответ на «ценовые потолки», которые вводит Запад, – своего рода «пол», твердый фундамент. А Индия и Китай могут занять место глобальных сырьевых трейдеров вместо Glencore или Trafigura.
Золото (наряду с серебром) тысячелетия было ядром мировой финансовой системы, эквивалентом, честным мерилом ценности бумажных денег и активов. Сейчас золотой стандарт считается «анахронизмом». Его отменили в окончательном виде полвека назад (США объявили о «временном» закрытии «золотого окна», принятого в 1944 г. в Бреттон-Вудсе), перепривязав доллар к нефти. Но эпоха нефтедоллара заканчивается: сейчас уже говорят о нефтеюане и других механизмах ограничения злоупотребления эмитентом резервной мировой валюты своим статусом. У России вместе с восточными и южными партнерами есть уникальный шанс «соскочить» с тонущего корабля доллароцентричной долговой экономики, обеспечив собственное развитие и взаимную торговлю накопленными и добываемыми стратегическими ресурсами.
Это не первая возможная попытка России ввести твердый рубль на основе привязки к золоту. Золотой стандарт в XIX в. пролоббировал в Европе Ротшильд – это давало ему (и Британии) возможность за счет золотых займов подчинить континентальную Европу британской финансовой системе. Россия присоединилась к «клубу» при графе Витте. «Золотой рубль 1.0» обеспечил процесс капиталистического накопления, при этом привязав отечественных банкиров и промышленников к источникам западного капитала. Своей масштабной добычи золота в России тогда не было – отрасль появилась уже при Сталине.
Золото сыграло важную роль и в индустриализации, и в послевоенном отказе СССР от присоединения к долларовому стандарту (тогда страна накопила рекордные золотые резервы). Подписав Бреттон-Вудские соглашения, СССР не ратифицировал их, определив привязку рубля не к доллару (что было условием участия в плане Маршала), а к золоту и ко «всему достоянию страны». «Золотой рубль 2.0» обеспечил быстрое восстановление экономики после войны, позволил реализовать атомный и ракетный проекты. Реформатор Хрущев отменил привязку рубля к золоту, осуществив в 1961 г. денежную реформу с фактической девальвацией рубля в 2,5 раза и привязкой его к доллару, сформировав условия для последующего превращения страны в «сырьевой придаток» западной финансовой системы.
Сейчас объективно сложились условия для «Золотого рубля 3.0».
Введенные против России санкции бумерангом ударили по западной экономике. Спровоцированные ими геополитическая нестабильность, рост цен на энергоносители и другие ресурсы, инфляция и другие негативные факторы оказывают сильное давление на глобальную экономику, в частности мировой финансовый рынок. В 2023 г. все эти обстоятельства объективно отразятся на изменении стереотипов инвестиционной политики в мире – с рискованных вложений в сложные финансовые инструменты на вложение средств в традиционные активы, прежде всего в золото. По мнению аналитиков Saxo Bank, в 2023 г. повышенный спрос на этот металл приведет к тому, что цена на него вырастет с нынешних $1800 за унцию до $3000. В результате появляется реальная возможность в самое ближайшее время существенно увеличить ЗВР – за счет как увеличения физических объемов золота, так и переоценки его стоимости.
Крупные ЗВР позволяют стране вести суверенную финансовую политику и минимизировать зависимость от внешних кредиторов. Величина резервов влияет на репутацию страны, ее кредитный рейтинг и инвестиционную привлекательность. Большие запасы позволяют планировать государственный бюджет на длительный срок, купируя многие экономические и политические риски. В 1998 г. отсутствие достаточных международных резервов стало одной из причин кризиса, который закончился для России дефолтом. Сейчас наша страна уже располагает крупными золотовалютными резервами, имея пятый показатель в мире (после Китая, Японии, Швейцарии и Индии) и опережая США, но этого недостаточно.
Объем годовой добычи золота оценивается всего лишь (по текущим ценам) в $200 млрд, объем накопленных запасов – в $7 трлн, из них у центробанков – не более пятой части, а в III квартале они скупили рекордные 400 т золота. Народный банк Китая впервые за много лет объявил о наращивании своих золотых резервов. Но Банк России публично сообщил рынку, что скупать золото – плохая идея, так как это ведет к излишней монетизации экономики, и установил дисконт к мировой цене в 15%. В итоге золотодобытчики испытывают двойной стресс: Запад объявил российское золото вне закона, запретив любые операции с ним, а ЦБ РФ выталкивает золото (как и валюту) за границу, предоставив компаниям право вывозить все через посредников с переплавкой или переклеймением металла в «хороших юрисдикциях».
В Китае, который занимает первое место по производству золота, действует законодательный запрет на экспорт всего добытого золота. По данным Шанхайской золотой биржи, за последние 15 лет клиенты изъяли (получили в физической форме) 23 000 т этого металла. Индия считается мировым чемпионом по накоплению золота – более 50 000 т (у Резервного банка Индии почти на 2 порядка меньше). Последние четверть века происходил переток золота с Запада на Восток через основные хабы (Лондон, Швейцария, Турция, ОАЭ и др.) мощностью в 2000–3000 т в год. Остался ли в хранилищах западных ЦБ «презренный металл» или он весь «демонетизирован» через свопы и лизинг? Запад никогда этого не скажет, и аудита Форт-Нокса не будет.
За последние 20 лет объем золотодобычи в России почти удвоился, в Штатах же – сократился почти в 2 раза. Это как с урановой сделкой (ВОУ-НОУ): демонетизировав реальное богатство, США потеряли компетенции и интерес к производству и переработке этих стратегических ресурсов (и золота, и урана, и др.) – печатный станок обеспечит покупку всего, чего захотим. Так же произошло, например, и с добычей редкоземельных металлов – она почти целиком ушла в Китай. Пришло время пожинать плоды: Штаты судорожно закупают в России (как показывает их таможенная статистика за последние кварталы) палладий, уран, другие ресурсы.
Золотодобыча, которая сегодня едва занимает 1% ВВП, вполне может вырасти (за счет роста как добычи, так и относительных цен на нефть) до 2–3% ВВП и стать основой бурного роста всего сырьевого сектора (30% ВВП) и балансировки внешней торговли, которая пока опирается на самодурство эмитентов «твердых» валют и риски девальвации и недостаточную конвертируемость валют «мягких». В этом случае Россия за счет хорошо организованной глобальной «золотой лихорадки» (а население России вслед за мировыми центробанками уже увеличило инвестиции в золото в 4 раза по сравнению с прошлым годом) сможет увеличить золотодобычу (только за счет трех крупных, уже вводимых в эксплуатацию месторождений) с 330 т в 1,5 раза до 500 т, став мировым лидером и в этой стратегической отрасли. «Бонусом» же мы получим: крепкий рубль, крепкий бюджет и – при реализации стратегии опережающего развития – крепкую экономику.
Авторы – академик РАН Сергей Глазьев и ответственный секретарь НТС при председателе коллегии ЕЭК Дмитрий Митяев