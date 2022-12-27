«Золотой рубль 3.0»

Золотодобыча, которая сегодня едва занимает 1% ВВП, вполне может вырасти (за счет роста как добычи, так и относительных цен на нефть) до 2–3% ВВП и стать основой бурного роста всего сырьевого сектора (30% ВВП) и балансировки внешней торговли, которая пока опирается на самодурство эмитентов «твердых» валют и риски девальвации и недостаточную конвертируемость валют «мягких». В этом случае Россия за счет хорошо организованной глобальной «золотой лихорадки» (а население России вслед за мировыми центробанками уже увеличило инвестиции в золото в 4 раза по сравнению с прошлым годом) сможет увеличить золотодобычу (только за счет трех крупных, уже вводимых в эксплуатацию месторождений) с 330 т в 1,5 раза до 500 т, став мировым лидером и в этой стратегической отрасли. «Бонусом» же мы получим: крепкий рубль, крепкий бюджет и – при реализации стратегии опережающего развития – крепкую экономику.