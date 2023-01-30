Нефть в обмен на перспективы

Спустя всего несколько дней, 23 января, 220 млн человек в Пакистане оказались без света в результате выхода из строя электрических сетей по всей стране. По сообщениям пакистанской газеты The Dawn, якобы обладающей доступом к служебной документации правительства, резкие перепады напряжения вывели из строя линии электропередачи – в результате спрос на севере страны не мог быть удовлетворен предложением электростанций, находящихся на юге.