Нефть в обмен на перспективы

Нефть в обмен на перспективыКакие вопросы ставит российско-пакистанское сотрудничество в энергетике
20 января завершилось восьмое заседание российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. На итоговой пресс-конференции выступили главы делегаций – министр энергетики России Николай Шульгинов и министр экономики Пакистана Аяз Садик. Глава российской делегации сообщил, что стороны договорились подписать соглашение о поставках российской сырой нефти и нефтепродуктов к концу марта текущего года. До тех пор необходимо будет согласовать вопросы транспортировки, страхования, оплаты и объема поставок.
Спустя всего несколько дней, 23 января, 220 млн человек в Пакистане оказались без света в результате выхода из строя электрических сетей по всей стране. По сообщениям пакистанской газеты The Dawn, якобы обладающей доступом к служебной документации правительства, резкие перепады напряжения вывели из строя линии электропередачи – в результате спрос на севере страны не мог быть удовлетворен предложением электростанций, находящихся на юге.