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Нефть в обмен на перспективы

Какие вопросы ставит российско-пакистанское сотрудничество в энергетике
Глеб Макаревич , сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН

20 января завершилось восьмое заседание российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. На итоговой пресс-конференции выступили главы делегаций – министр энергетики России Николай Шульгинов и министр экономики Пакистана Аяз Садик. Глава российской делегации сообщил, что стороны договорились подписать соглашение о поставках российской сырой нефти и нефтепродуктов к концу марта текущего года. До тех пор необходимо будет согласовать вопросы транспортировки, страхования, оплаты и объема поставок.

Спустя всего несколько дней, 23 января, 220 млн человек в Пакистане оказались без света в результате выхода из строя электрических сетей по всей стране. По сообщениям пакистанской газеты The Dawn, якобы обладающей доступом к служебной документации правительства, резкие перепады напряжения вывели из строя линии электропередачи – в результате спрос на севере страны не мог быть удовлетворен предложением электростанций, находящихся на юге.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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