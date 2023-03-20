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Израиль для своих

Правительство страны намерено ужесточить репатриацию для россиян
Алексей Коваленко , управляющий партнер адвокатского офиса «Коваленко и партнеры» (Израиль)

В минувшую субботу, уже в который раз за последние недели, митингующие с факелами и трещотками прошли волной от площади Дизенгоф в центре Тель-Авива до комплекса правительственных зданий на востоке города. Собравшиеся скандировали: «Демократия!», «Израиль – не диктатура!» и «Позор!». Но и самые масштабные в истории Израиля протесты, похоже, не смогут остановить юридическую реформу. И тогда планам правительства, например, по ужесточению репатриации евреев из России будет дан зеленый свет.

В ночь на 14 марта парламент Израиля принял в первом чтении сразу два законопроекта. Этот пакет, во-первых, поставит Высший суд справедливости под полный контроль правительства. А во-вторых, обезопасит действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху от действий оппонентов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных