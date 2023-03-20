Израиль для своих

В минувшую субботу, уже в который раз за последние недели, митингующие с факелами и трещотками прошли волной от площади Дизенгоф в центре Тель-Авива до комплекса правительственных зданий на востоке города. Собравшиеся скандировали: «Демократия!», «Израиль – не диктатура!» и «Позор!». Но и самые масштабные в истории Израиля протесты, похоже, не смогут остановить юридическую реформу. И тогда планам правительства, например, по ужесточению репатриации евреев из России будет дан зеленый свет.