Как Старая площадь объявила о подготовке к выборам президента

Рабочие совещания шли и раньше. Но такое мероприятие необходимо было провести, чтобы не оставалось недопонимания между «идеологами» и «исполнителями»: ни в стратегии, ни в тактике до 17 марта 2024 г. И в этом смысле семинар для «политических» вице-губернаторов в «Сенеже» – важный сигнал для тех, кто ориентируется на Кремль.