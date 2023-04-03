Как Старая площадь объявила о подготовке к выборам президента

Как Старая площадь объявила о подготовке к выборам президентаИ почему можно считать, что она уже закончилась
После семинара внутриполитического блока Кремля, который прошел в конце марта в «Сенеже», можно однозначно сказать: подготовка к главным выборам России стартовала «по-настоящему» – то есть вышла за пределы кабинетов на Старой площади. Никто не сомневался, что это рано или поздно произойдет.
Теперь же сигнал четко донесен до костяка госаппарата – региональных чиновников, которым предстоит выборы проводить. Или, если говорить на бюрократическом сленге, их «организовывать».
Рабочие совещания шли и раньше. Но такое мероприятие необходимо было провести, чтобы не оставалось недопонимания между «идеологами» и «исполнителями»: ни в стратегии, ни в тактике до 17 марта 2024 г. И в этом смысле семинар для «политических» вице-губернаторов в «Сенеже» – важный сигнал для тех, кто ориентируется на Кремль.
С одной стороны, к любой серьезной избирательной кампании можно готовиться, когда срок легислатуры переходит за «экватор», – но в России это произошло еще в марте 2021 г. То есть в разгар пандемии и до начала геополитической турбулентности. И никто не понял бы такую активность за три года до выборов.
С другой стороны, можно тянуть с подготовительным этапом предвыборной гонки и сейчас: официально кампания стартует для кандидата только в декабре 2023 г. Но в этом нет смысла по разным причинам, в том числе после того, как появились внешние сигналы о необходимости начать кампанию.
Например, именно в этом ключе большинство наблюдателей рассматривали высказывания товарища Си Цзиньпина 20 марта, во время его визита в Москву. Один из самых неожиданных его тезисов касался выборов президента России 2024 г.
«Я знаю, что в будущем году в вашей стране произойдут очередные президентские выборы, – сказал тогда Си президенту Путину. – Благодаря вашему сильному руководству за последние годы Россия добилась значительных успехов в деле достижения результатов и процветания страны. Уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях».
И хотя официальный представитель Кремля позже пояснял, что слова китайского руководителя не означают, что он располагает какой-то дополнительной информацией о возможности участия в них действующего главы государства, они содержат как минимум намек на поддержку Путина. Это можно назвать традицией: в 2017 г. российского лидера не так ярко, но вполне активно «подталкивали» на этот шаг российские политики.
Глава РСПП Александр Шохин в кулуарах съезда «Единой России» рассказывал, как рассчитывает на то, что озвученные им предложения по изменениям налоговой системы будут включены «не только в программные партийные документы и законопроекты», но и на то, что «удастся получить поддержку со стороны ведущего кандидата в президенты, коим, как мы не сомневаемся, будет Владимир Путин».
Нет сомнений, что и в этот раз многие произнесут мантру о поддержке «основного кандидата» (так на бюрократическом языке называется кандидат Кремля). Но объяснять «на местах» выбор кандидата (в таких условиях, кажется, довольно очевидный) придется все тому же госаппарату и примкнувшей к ней «Единой России». Поэтому и внутренний сигнал адресован им – подготовка к выборам стартовала.
Конечно, объяснить выбор «основного кандидата» довольно легко: кого-то иного представить на этом месте невозможно. Сформирована и ценностная база кампании. Будущие ее организаторы должны помнить, что идеология строится на трех основных тезисах: Россия – это «возможности», «традиции» и «достижения». Именно с ними (то есть надеждой, уверенностью и гордостью) должно ассоциироваться у людей страна (и ее лидер).
Чиновникам объясняли и технологические аспекты кампании. Но как работать, к примеру, с агитацией в мессенджерах – это, если корректно выражаться, тактический вопрос.
Главное: задача поставлена. Уровень доверия Владимиру Путину, как говорили региональным чиновникам, составляет около 80%.
А значит, можно считать, что подготовка к выборам не только началась, но и фактически закончилась.