Вице-губернаторов предупредили о старте подготовки президентской кампании

Вице-губернаторов предупредили о старте подготовки президентской кампанииПредставителей всех регионов, АП и партии власти собрали на семинаре в «Сенеже»
В мастерской управления «Сенеж» собрали вице-губернаторов по внутренней политике со всей России для обсуждения региональных выборов 2023 г. и президентской кампании 2024 г. Об этом «Ведомостям» сказали пятеро собеседников «Ведомостей», принимавших участие в мероприятии, и источник, близкий к администрации президента.
На семинаре присутствовало руководство внутриполитического блока Кремля, представители «Единой России», а также эксперты, сотрудничающие со Старой площадью, говорит один из участников мероприятия. В первый день семинара обсуждали президентскую кампанию, говорит он: «Заявили, что президентская кампания стартовала». Это подтверждает и другой участник мероприятия, уточнив, что обсуждение кампании было «всеобъемлющим».
Говорили о явке, легитимности, возможном результате на выборах 2024 г., говорит один из источников «Ведомостей». К примеру, в выборах должно принять участие не меньше избирателей, а кандидат от власти должен получить больше, чем в 2018 г. Тогда явка составила 67,5%, а за Владимира Путина проголосовало 76,7% дошедших до урн. Это впервые гарантировало ему большинство голосов от общего числа избирателей: 56,4 млн голосов из 108,9 млн.
На семинаре говорили о календаре президентской кампании и ее идеологии, замечает один из источников «Ведомостей».
Формально президентская избирательная кампания стартует за 90-100 дней до дня голосования. В 2024 г. выборы пройдут 17 марта. Путин официально пока не объявлял об участии в выборах.
Про идеологическую конструкцию, в рамках которой пройдут выборы 2023 и 2024 гг., рассказывал, в том числе опираясь на свои прежние публикации, глава президентского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев. Подготовка к кампании в самом начале, но на семинаре вице-губернаторам рассказали про ее идеологию и «пентабазис», а также о различных электоральных группах, их настроениях и т. д., подтверждает еще один собеседник.
«Ведомости» писали, что в октябре 2022 г. в «Журнале политических исследований» была опубликована статья «Восприятие базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России» за авторством Харичева и его коллег политологов. В ней рассказывалось о так называемом «пентабазисе», который основан на пяти структурах «человек – семья – общество – государство – страна», и для каждой из них были подобраны ценностные доминанты. Собеседник «Ведомостей» говорит, что «пентабазис» будет использоваться как идеологическая основа выборов.
«Говорили и о факторе влияния спецоперации на выборы, и что в зависимости от ее хода будут использоваться разные тактики в кампании», – говорит один из собеседников «Ведомостей».
Также обсуждение региональных выборов 2023 г. на семинаре в «Сенеже» проходило, поскольку они, с одной стороны, пройдут перед президентской кампанией, а с другой – будут самыми масштабными за последние годы. Выбирать будут 21 губернатора и депутатов 20 заксобраний.
Семинары для вице-губернаторов по внутренней политике в течение двух-трех дней проводятся регулярно с периодичностью раз в два-три месяца. В них участвуют не только чиновники из тех регионов, в которых в ближайший год пройдут выборы, но и те, которые были назначены на эти посты недавно. Но отличие нынешнего семинара в том, что на него пригласили вице-губернаторов из всех регионов страны, говорит один из собеседников «Ведомостей».
«Ведомости» 11 января писали, что в начале года предстоят семинары в «Сенеже» для сотрудников внутриполитического блока Кремля, а также для вице-губернаторов, но не для всех сразу, а в первую очередь для вновь назначенных. Семинар для внутриполитического блока проходил в начале марта, там также обсуждались региональная кампания 2023 г. и президентские выборы 2024 г., говорил один из собеседников «Ведомостей».