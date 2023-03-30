Вице-губернаторов предупредили о старте подготовки президентской кампании

Семинары для вице-губернаторов по внутренней политике в течение двух-трех дней проводятся регулярно с периодичностью раз в два-три месяца. В них участвуют не только чиновники из тех регионов, в которых в ближайший год пройдут выборы, но и те, которые были назначены на эти посты недавно. Но отличие нынешнего семинара в том, что на него пригласили вице-губернаторов из всех регионов страны, говорит один из собеседников «Ведомостей».