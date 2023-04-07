«Бюро магических услуг»: операция «Мелкий шрифт»

Молодой лондонский неудачник Пол Карпентер (Патрик Гибсон, известный по сериалу «ОА» и фильму «Толкин») отчаянно нуждается в работе и спешит на собеседование, чтобы получить должность продавца в какой-то забегаловке. Но в результате ряда нелепых случайностей (которые, как мы тут же понимаем, вовсе не случайны) он оказывается на собеседовании совсем в другом месте – в корпорации «Дж. В. Уэллс и Ко», о которой до этого никогда даже не слышал. Ошарашенный Пол с треском проваливает интервью, но, к своему немалому удивлению, получает приглашение на работу. На следующий день он вступает в должность младшего клерка, не имея представления о том, чем ему предстоит заниматься.