«Бюро магических услуг»: операция «Мелкий шрифт»В прокат вышла фэнтези-комедия о корпорации магов, тайно управляющих миром
Молодой лондонский неудачник Пол Карпентер (Патрик Гибсон, известный по сериалу «ОА» и фильму «Толкин») отчаянно нуждается в работе и спешит на собеседование, чтобы получить должность продавца в какой-то забегаловке. Но в результате ряда нелепых случайностей (которые, как мы тут же понимаем, вовсе не случайны) он оказывается на собеседовании совсем в другом месте – в корпорации «Дж. В. Уэллс и Ко», о которой до этого никогда даже не слышал. Ошарашенный Пол с треском проваливает интервью, но, к своему немалому удивлению, получает приглашение на работу. На следующий день он вступает в должность младшего клерка, не имея представления о том, чем ему предстоит заниматься.
А заниматься ему предстоит весьма интересными вещами. С давних времен «Дж. В. Уэллс и Ко» обеспечивают человечеству своего рода магическую опеку. При помощи ясновидения, проникновения в сны и прочего волшебства компания управляет случайностью, организует чудесные совпадения, внушает людям идеи и желания. Сфера деятельности широка: фирма помогает влюбляться, разводиться, делать научные открытия и высаживаться на Луну. Пол появляется в организации в непростой момент – компания в явном кризисе. Все ведут себя странно, изъясняются недомолвками и вполголоса поминают бесследно пропавшего бывшего директора Джона Уэллса (Кристоф Вальц, известный по фильмам «Бесславные ублюдки» и «Джанго освобожденный») – отца нынешнего директора Хамфри Уэллса (тоже Кристоф Вальц).