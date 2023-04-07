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«Бюро магических услуг»: операция «Мелкий шрифт»

В прокат вышла фэнтези-комедия о корпорации магов, тайно управляющих миром
Роман Черкасов , критик

Молодой лондонский неудачник Пол Карпентер (Патрик Гибсон, известный по сериалу «ОА» и фильму «Толкин») отчаянно нуждается в работе и спешит на собеседование, чтобы получить должность продавца в какой-то забегаловке. Но в результате ряда нелепых случайностей (которые, как мы тут же понимаем, вовсе не случайны) он оказывается на собеседовании совсем в другом месте – в корпорации «Дж. В. Уэллс и Ко», о которой до этого никогда даже не слышал. Ошарашенный Пол с треском проваливает интервью, но, к своему немалому удивлению, получает приглашение на работу. На следующий день он вступает в должность младшего клерка, не имея представления о том, чем ему предстоит заниматься.

А заниматься ему предстоит весьма интересными вещами. С давних времен «Дж. В. Уэллс и Ко» обеспечивают человечеству своего рода магическую опеку. При помощи ясновидения, проникновения в сны и прочего волшебства компания управляет случайностью, организует чудесные совпадения, внушает людям идеи и желания. Сфера деятельности широка: фирма помогает влюбляться, разводиться, делать научные открытия и высаживаться на Луну. Пол появляется в организации в непростой момент – компания в явном кризисе. Все ведут себя странно, изъясняются недомолвками и вполголоса поминают бесследно пропавшего бывшего директора Джона Уэллса (Кристоф Вальц, известный по фильмам «Бесславные ублюдки» и «Джанго освобожденный») – отца нынешнего директора Хамфри Уэллса (тоже Кристоф Вальц).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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