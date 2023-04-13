«Друг на час»: продлевать будете?

Николай Сергеевич (Сергей Шакуров, звезда сериала «Пищеблок» и вестерна «Свой среди чужих, чужой среди своих») – главный педиатр одной московской больницы. С пациентами он всегда ладил лучше, чем со взрослыми, и взрослые ему обид не простили. Попросили на пенсию в самый темный час, когда ничего, кроме работы, в жизни Николая Сергеевича не осталось. Детей не нажил, денег тоже. Все, что скопил, ушло на уютный домик в Подмосковье и лечение любимой жены Марины (Евгения Симонова из «Афони» и «Обыкновенного чуда»). Марина умерла год назад. Дом без Марины потерял и уют, и смысл.