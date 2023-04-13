«Друг на час»: продлевать будете?На ТНТ и Premier выходит сериал про пенсионера, который дружит с миллениалами за деньги
Николай Сергеевич (Сергей Шакуров, звезда сериала «Пищеблок» и вестерна «Свой среди чужих, чужой среди своих») – главный педиатр одной московской больницы. С пациентами он всегда ладил лучше, чем со взрослыми, и взрослые ему обид не простили. Попросили на пенсию в самый темный час, когда ничего, кроме работы, в жизни Николая Сергеевича не осталось. Детей не нажил, денег тоже. Все, что скопил, ушло на уютный домик в Подмосковье и лечение любимой жены Марины (Евгения Симонова из «Афони» и «Обыкновенного чуда»). Марина умерла год назад. Дом без Марины потерял и уют, и смысл.
Недолго думая Николай Сергеевич решил отправиться следом. Но случайная встреча с обормотом Лехой (Борис Дергачев из дилогии «Гуляй, Вася!» и сериала «Свободные отношения») заставляет его немного задержаться на этом свете. Пенсионер оказался должен неподъемную сумму, а Николай Сергеевич из тех, кто всегда платит свои долги. Он устраивается на подработку в уникальный Лехин стартап. Называется «Друг на час»: ты барагозишь с клиентом всю ночь за его счет, плюс десятка сверху за компанию. Весело и денежно. Но, казалось бы, кому нужен друг-старик? К счастью, Николай Сергеевич всегда хорошо ладил с детьми.