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«Друг на час»: продлевать будете?

На ТНТ и Premier выходит сериал про пенсионера, который дружит с миллениалами за деньги
Николай Корнацкий , критик

Николай Сергеевич (Сергей Шакуров, звезда сериала «Пищеблок» и вестерна «Свой среди чужих, чужой среди своих») – главный педиатр одной московской больницы. С пациентами он всегда ладил лучше, чем со взрослыми, и взрослые ему обид не простили. Попросили на пенсию в самый темный час, когда ничего, кроме работы, в жизни Николая Сергеевича не осталось. Детей не нажил, денег тоже. Все, что скопил, ушло на уютный домик в Подмосковье и лечение любимой жены Марины (Евгения Симонова из «Афони» и «Обыкновенного чуда»). Марина умерла год назад. Дом без Марины потерял и уют, и смысл.

Недолго думая Николай Сергеевич решил отправиться следом. Но случайная встреча с обормотом Лехой (Борис Дергачев из дилогии «Гуляй, Вася!» и сериала «Свободные отношения») заставляет его немного задержаться на этом свете. Пенсионер оказался должен неподъемную сумму, а Николай Сергеевич из тех, кто всегда платит свои долги. Он устраивается на подработку в уникальный Лехин стартап. Называется «Друг на час»: ты барагозишь с клиентом всю ночь за его счет, плюс десятка сверху за компанию. Весело и денежно. Но, казалось бы, кому нужен друг-старик? К счастью, Николай Сергеевич всегда хорошо ладил с детьми.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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