Искусство прогноза

Искусство прогнозаЗападные экономисты недооценивают проактивный характер действий правительства России
Год назад западные экономисты соревновались в негативных прогнозах динамики ВВП России, но фактическая картина оказалась другой: несмотря на масштабы и количество санкций в отношении нашей страны, спад экономики не превысил 2,1%.
Уже в январе стартовал цикл обновления прогнозов, которые продолжали переоценивать влияние введенных в конце года ограничительных мер и к тому же опирались на данные неполного года. Теперь же, когда итоги 2022 г. подведены, а большая часть статистики опубликована, можно рассчитывать на большую взвешенность оценок.
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