Искусство прогноза

Уже в январе стартовал цикл обновления прогнозов, которые продолжали переоценивать влияние введенных в конце года ограничительных мер и к тому же опирались на данные неполного года. Теперь же, когда итоги 2022 г. подведены, а большая часть статистики опубликована, можно рассчитывать на большую взвешенность оценок.