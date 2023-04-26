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Откуда родом высокомерие Европы

Виновата древнегреческая драматургия, говорят исследователи
Кирилл Вишнепольский , редактор отдела «Мнения»

Глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая 24 апреля в Совете Безопасности ООН, пристыдил «самопровозглашенного гегемона» (США) и контролируемые им страны за попытки определять мировое устройство по своему разумению: «Давайте называть вещи своими именами: никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества. Надо вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества. Насаждая «основанный на правилах порядок», его авторы высокомерно отвергают ключевой принцип Устава ООН: суверенное равенство государств. Квинтэссенцией комплекса исключительности стало гордое заявление главы дипломатии Евросоюза Борреля о том, что «Европа – это райский сад, а остальной мир – джунгли».

Бесспорно, каждый должен вести себя прилично. Но как вообще у просвещенных европейцев и наследующих им США появилась уверенность в их праве, говоря словами Редьярда Киплинга, «править тупой толпою то дьяволов, то детей» («Бремя белого человека», 1899 г.)? То есть теми, кто не попал в «золотой миллиард», говоря современными терминами. Интересную гипотезу выдвигает британский исследователь Норман Дэвис в фундаментальной «Истории Европы» (1996 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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