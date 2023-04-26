Откуда родом высокомерие Европы

Откуда родом высокомерие ЕвропыВиновата древнегреческая драматургия, говорят исследователи
Глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая 24 апреля в Совете Безопасности ООН, пристыдил «самопровозглашенного гегемона» (США) и контролируемые им страны за попытки определять мировое устройство по своему разумению: «Давайте называть вещи своими именами: никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества. Надо вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества. Насаждая «основанный на правилах порядок», его авторы высокомерно отвергают ключевой принцип Устава ООН: суверенное равенство государств. Квинтэссенцией комплекса исключительности стало гордое заявление главы дипломатии Евросоюза Борреля о том, что «Европа – это райский сад, а остальной мир – джунгли».
Бесспорно, каждый должен вести себя прилично. Но как вообще у просвещенных европейцев и наследующих им США появилась уверенность в их праве, говоря словами Редьярда Киплинга, «править тупой толпою то дьяволов, то детей» («Бремя белого человека», 1899 г.)? То есть теми, кто не попал в «золотой миллиард», говоря современными терминами. Интересную гипотезу выдвигает британский исследователь Норман Дэвис в фундаментальной «Истории Европы» (1996 г.).