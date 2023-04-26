Откуда родом высокомерие Европы

Бесспорно, каждый должен вести себя прилично. Но как вообще у просвещенных европейцев и наследующих им США появилась уверенность в их праве, говоря словами Редьярда Киплинга, «править тупой толпою то дьяволов, то детей» («Бремя белого человека», 1899 г.)? То есть теми, кто не попал в «золотой миллиард», говоря современными терминами. Интересную гипотезу выдвигает британский исследователь Норман Дэвис в фундаментальной «Истории Европы» (1996 г.).