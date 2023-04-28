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«Возрожденные»: двум смертям – бывать

В прокате фантастический триллер о том, как католическая церковь научилась воскрешать людей
Роман Черкасов , критик

Стэнли (Дэйв Дэвис, мелькавший в эпизодических ролях в сериалах «Ходячие мертвецы» и «Настоящий детектив») с сыном-младшеклассником возвращались домой с бейсбольного матча и попали в ДТП, в результате которого мальчик погиб. С безутешной женой Стэнли (Карли Холл, снимавшаяся в ужастике «Они») связывается кардинал Дегаль (Брэд Гринквист, более всего известный по роли мертвого студента в старом «Кладбище домашних животных») и приносит ей благую весть: оказывается, католическая церковь как-то научилась воскрешать умерших и ее сын может стать первым в длинном ряду тех, кому выпадет «второй шанс».

Маленького Ники таинственным образом возвращают к жизни. А затем святые отцы принимаются и за прочих недавно усопших – нужно лишь, чтобы покойный принадлежал к христианской церкви и был нравственным человеком. За этим следят «херувимы» – хакеры, нанятые Ватиканом. Изучив, какие сайты человек посещал при жизни и не слал ли кому дикпики, они выносят вердикт о моральном облике претендента. Второго шанса хотят многие. Контрабандисты вывозят покойников из мусульманских стран и посмертно крестят. За пять лет 90% населения Земли становятся католиками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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