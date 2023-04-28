«Возрожденные»: двум смертям – бывать

Маленького Ники таинственным образом возвращают к жизни. А затем святые отцы принимаются и за прочих недавно усопших – нужно лишь, чтобы покойный принадлежал к христианской церкви и был нравственным человеком. За этим следят «херувимы» – хакеры, нанятые Ватиканом. Изучив, какие сайты человек посещал при жизни и не слал ли кому дикпики, они выносят вердикт о моральном облике претендента. Второго шанса хотят многие. Контрабандисты вывозят покойников из мусульманских стран и посмертно крестят. За пять лет 90% населения Земли становятся католиками.