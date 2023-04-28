«Возрожденные»: двум смертям – бывать

«Возрожденные»: двум смертям – быватьВ прокате фантастический триллер о том, как католическая церковь научилась воскрешать людей
Стэнли (Дэйв Дэвис, мелькавший в эпизодических ролях в сериалах «Ходячие мертвецы» и «Настоящий детектив») с сыном-младшеклассником возвращались домой с бейсбольного матча и попали в ДТП, в результате которого мальчик погиб. С безутешной женой Стэнли (Карли Холл, снимавшаяся в ужастике «Они») связывается кардинал Дегаль (Брэд Гринквист, более всего известный по роли мертвого студента в старом «Кладбище домашних животных») и приносит ей благую весть: оказывается, католическая церковь как-то научилась воскрешать умерших и ее сын может стать первым в длинном ряду тех, кому выпадет «второй шанс».
Маленького Ники таинственным образом возвращают к жизни. А затем святые отцы принимаются и за прочих недавно усопших – нужно лишь, чтобы покойный принадлежал к христианской церкви и был нравственным человеком. За этим следят «херувимы» – хакеры, нанятые Ватиканом. Изучив, какие сайты человек посещал при жизни и не слал ли кому дикпики, они выносят вердикт о моральном облике претендента. Второго шанса хотят многие. Контрабандисты вывозят покойников из мусульманских стран и посмертно крестят. За пять лет 90% населения Земли становятся католиками.