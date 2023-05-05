«Все страхи Бо»: заговорили по Фрейду

Бо (звезда «Джокера» Хоакин Феникс) всего-то и хочет – повидаться с мамой. Ему под 50, он рыхлый невротик, живущий бирюком в крохотной квартирке в криминальном районе. К поездке все готово – уже куплен билет на самолет, заведен будильник. Но, кажется, вся вселенная сговорилась против. Соседский шум мешает уснуть, и Бо едва не просыпает рейс. Он все-таки успевает собраться, выбегает из дома, лишь на секунду отвлекается – и в это время кто-то крадет ключи прямо из двери, еще и прихватив багаж. Делать нечего – нужно звонить маме, извиняться, оправдываться, потом слушать в трубке ее мучительное недоверчивое молчание. Но Бо еще не подозревает – главные кошмары впереди.