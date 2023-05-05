«Все страхи Бо»: заговорили по Фрейду

«Все страхи Бо»: заговорили по ФрейдуХоакин Феникс сыграл маленького человека в черной комедии от режиссера «Солнцестояния»
Есть такое упражнение-разминка для сценаристов. Называется «Сделай хуже». Правила просты: нужно взять какую-то обычную житейскую ситуацию и постепенно ухудшать положение персонажа, выдумывая для него все новые и новые злоключения. По ходу тренинга выясняется, что по-настоящему креативный персональный ад получается только в том случае, если ты действительно хорошо знаешь персонажа. Вне всякого сомнения, режиссер и сценарист Ари Астер («Солнцестояние») про своего героя знает все.
Бо (звезда «Джокера» Хоакин Феникс) всего-то и хочет – повидаться с мамой. Ему под 50, он рыхлый невротик, живущий бирюком в крохотной квартирке в криминальном районе. К поездке все готово – уже куплен билет на самолет, заведен будильник. Но, кажется, вся вселенная сговорилась против. Соседский шум мешает уснуть, и Бо едва не просыпает рейс. Он все-таки успевает собраться, выбегает из дома, лишь на секунду отвлекается – и в это время кто-то крадет ключи прямо из двери, еще и прихватив багаж. Делать нечего – нужно звонить маме, извиняться, оправдываться, потом слушать в трубке ее мучительное недоверчивое молчание. Но Бо еще не подозревает – главные кошмары впереди.