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«Все страхи Бо»: заговорили по Фрейду

Хоакин Феникс сыграл маленького человека в черной комедии от режиссера «Солнцестояния»
Николай Корнацкий , критик

Есть такое упражнение-разминка для сценаристов. Называется «Сделай хуже». Правила просты: нужно взять какую-то обычную житейскую ситуацию и постепенно ухудшать положение персонажа, выдумывая для него все новые и новые злоключения. По ходу тренинга выясняется, что по-настоящему креативный персональный ад получается только в том случае, если ты действительно хорошо знаешь персонажа. Вне всякого сомнения, режиссер и сценарист Ари Астер («Солнцестояние») про своего героя знает все.

Бо (звезда «Джокера» Хоакин Феникс) всего-то и хочет – повидаться с мамой. Ему под 50, он рыхлый невротик, живущий бирюком в крохотной квартирке в криминальном районе. К поездке все готово – уже куплен билет на самолет, заведен будильник. Но, кажется, вся вселенная сговорилась против. Соседский шум мешает уснуть, и Бо едва не просыпает рейс. Он все-таки успевает собраться, выбегает из дома, лишь на секунду отвлекается – и в это время кто-то крадет ключи прямо из двери, еще и прихватив багаж. Делать нечего – нужно звонить маме, извиняться, оправдываться, потом слушать в трубке ее мучительное недоверчивое молчание. Но Бо еще не подозревает – главные кошмары впереди.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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