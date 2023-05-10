Вторая профессия – айтишник

Вторая профессия – айтишникВ 2030 году дополнительную квалификацию по IT-профилю получит 1,135 млн студентов российских вузов
Спрос на айтишников быстро растет. В январе 2023 г., по данным HeadHunter, количество открытых вакансий в IT-сфере было на 63% больше, чем годом ранее. А где спрос – там и дефицит. По разным подсчетам, российской экономике не хватает от 170 000 до 1 млн IT-специалистов. И срок поиска кандидатов на эти вакансии вырос вдвое. Все это уже тормозит развитие рынка и экономики в целом.
Ситуацию обострил ощутимый отток квалифицированных кадров, произошедший в последний год. Казалось бы, это тупик. Российские вузы дают хорошее фундаментальное образование, но наши программы не всегда достаточно гибки. Чтобы дополнить учебную программу новыми методиками, нужно много месяцев согласований и бюрократических проволочек. А на рынке IT никто ждать не будет – он меняется крайне быстро. К примеру, языки программирования серьезно обновляются каждые 5–7 лет, а фреймворки – каждые 2–3 года. Технологии аналитики данных или маркетинга меняются каждые 3–5 лет.