Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Вторая профессия – айтишник

В 2030 году дополнительную квалификацию по IT-профилю получит 1,135 млн студентов российских вузов
Максим Новиков , директор Школы бакалавриата Института радиоэлектроники и информационных технологий РтФ в УрФУ

Спрос на айтишников быстро растет. В январе 2023 г., по данным HeadHunter, количество открытых вакансий в IT-сфере было на 63% больше, чем годом ранее. А где спрос – там и дефицит. По разным подсчетам, российской экономике не хватает от 170 000 до 1 млн IT-специалистов. И срок поиска кандидатов на эти вакансии вырос вдвое. Все это уже тормозит развитие рынка и экономики в целом.

Ситуацию обострил ощутимый отток квалифицированных кадров, произошедший в последний год. Казалось бы, это тупик. Российские вузы дают хорошее фундаментальное образование, но наши программы не всегда достаточно гибки. Чтобы дополнить учебную программу новыми методиками, нужно много месяцев согласований и бюрократических проволочек. А на рынке IT никто ждать не будет – он меняется крайне быстро. К примеру, языки программирования серьезно обновляются каждые 5–7 лет, а фреймворки – каждые 2–3 года. Технологии аналитики данных или маркетинга меняются каждые 3–5 лет.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных