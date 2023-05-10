Вторая профессия – айтишник

Ситуацию обострил ощутимый отток квалифицированных кадров, произошедший в последний год. Казалось бы, это тупик. Российские вузы дают хорошее фундаментальное образование, но наши программы не всегда достаточно гибки. Чтобы дополнить учебную программу новыми методиками, нужно много месяцев согласований и бюрократических проволочек. А на рынке IT никто ждать не будет – он меняется крайне быстро. К примеру, языки программирования серьезно обновляются каждые 5–7 лет, а фреймворки – каждые 2–3 года. Технологии аналитики данных или маркетинга меняются каждые 3–5 лет.