«Меньшее зло»: дело было вечером

Однажды на вечерок к ним нагрянул старый друг Паша (Виктор Добронравов из «Т-34» и «Огня»), балагур и трепло, недавно вернувшийся в родной город. Пришел он не один, а с девицей, которую только что подцепил в кафе. Алиса (Юлия Гревцова из «Непосредственно Каха!») – смешная хиппушка, сине-оранжевые пряди и фенечки из мулине. Казалось бы, не велика беда – нежданный гость. Но благодаря новой знакомой вечер быстро сворачивает с проторенного маршрута. С громкой тишиной покончено – Вика, Максим, а теперь и Паша наконец заговорили. Им много что нужно сказать друг другу.