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«Меньшее зло»: дело было вечером

Режиссер «Большой секунды» Виктор Шамиров снял фирменную комедию про грех нерешительности
Николай Корнацкий , критик

В их квартире громкая тишина. Они так давно вместе, что и говорят редко. Оно и к лучшему – любой разговор напоминает пьесу с жестко закрепленными ролями. Вика (Полина Агуреева из сериалов «Ликвидация» и «Ланцет») раздраженно огрызается, Максим (Алексей Розин из «Нелюбви» Андрея Звягинцева) – добродушный медведь.

Однажды на вечерок к ним нагрянул старый друг Паша (Виктор Добронравов из «Т-34» и «Огня»), балагур и трепло, недавно вернувшийся в родной город. Пришел он не один, а с девицей, которую только что подцепил в кафе. Алиса (Юлия Гревцова из «Непосредственно Каха!») – смешная хиппушка, сине-оранжевые пряди и фенечки из мулине. Казалось бы, не велика беда – нежданный гость. Но благодаря новой знакомой вечер быстро сворачивает с проторенного маршрута. С громкой тишиной покончено – Вика, Максим, а теперь и Паша наконец заговорили. Им много что нужно сказать друг другу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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