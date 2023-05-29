Деньги и дороги

Визит премьер-министра Михаила Мишустина в Китай стал главным событием прошедшей недели. Премьер собрал десант, небывалый по размерам в истории отношений двух стран: члены правительства РФ (все вице-премьеры кроме Белоусова и Голиковой, основные отраслевые министры) и главы регионов (Москва, Татарстан, Нижний Новгород, Мурманская область, республики Коми, Тыва, Астраханская область, Свердловская область и др.), руководители крупнейших госбанков и госкорпораций. Все это напоминало смотр войск: разведку боем, сборку команды на новом, китайском треке. Возможно, больше будет только делегация президента России, который планирует посетить форум «Один пояс – один путь» в КНР в октябре этого года.