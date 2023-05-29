Деньги и дороги

Деньги и дорогиВ каких направлениях будут развиваться российско-китайские экономические отношения
Визит премьер-министра Михаила Мишустина в Китай стал главным событием прошедшей недели. Премьер собрал десант, небывалый по размерам в истории отношений двух стран: члены правительства РФ (все вице-премьеры кроме Белоусова и Голиковой, основные отраслевые министры) и главы регионов (Москва, Татарстан, Нижний Новгород, Мурманская область, республики Коми, Тыва, Астраханская область, Свердловская область и др.), руководители крупнейших госбанков и госкорпораций. Все это напоминало смотр войск: разведку боем, сборку команды на новом, китайском треке. Возможно, больше будет только делегация президента России, который планирует посетить форум «Один пояс – один путь» в КНР в октябре этого года.
Визит премьера носил в том числе и символический характер. Это прямое исполнение пожеланий президента России и председателя КНР наладить связи с командой нового китайского премьера Ли Цяна. Комплекс реакций был предпринят в короткие сроки после переговоров Си Цзиньпина и Владимира Путина в Москве – хотя ранее предполагалось, что Мишустин поедет в Китай только в сентябре. Визит «собирался» в авральном режиме, фактически с конца марта, сразу после встречи Путина и Си.