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Деньги и дороги

В каких направлениях будут развиваться российско-китайские экономические отношения
Николай Вавилов , публицист, китаевед

Визит премьер-министра Михаила Мишустина в Китай стал главным событием прошедшей недели. Премьер собрал десант, небывалый по размерам в истории отношений двух стран: члены правительства РФ (все вице-премьеры кроме Белоусова и Голиковой, основные отраслевые министры) и главы регионов (Москва, Татарстан, Нижний Новгород, Мурманская область, республики Коми, Тыва, Астраханская область, Свердловская область и др.), руководители крупнейших госбанков и госкорпораций. Все это напоминало смотр войск: разведку боем, сборку команды на новом, китайском треке. Возможно, больше будет только делегация президента России, который планирует посетить форум «Один пояс – один путь» в КНР в октябре этого года.

Визит премьера носил в том числе и символический характер. Это прямое исполнение пожеланий президента России и председателя КНР наладить связи с командой нового китайского премьера Ли Цяна. Комплекс реакций был предпринят в короткие сроки после переговоров Си Цзиньпина и Владимира Путина в Москве – хотя ранее предполагалось, что Мишустин поедет в Китай только в сентябре. Визит «собирался» в авральном режиме, фактически с конца марта, сразу после встречи Путина и Си.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных