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Политика

Как Михаил Мишустин завершил свой первый визит в Китай

Между странами восстанавливается прерванная пандемией системная работа
Владимир Кулагин
Максим Стулов / Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин и делегация в составе руководителей ведомств и госкорпораций после посещения бизнес-форума в Шанхае завершили свое китайское турне 24 мая в столице КНР. Там Мишустин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также смог познакомиться с визави, премьером Госсовета Ли Цяном, который получил этот пост в марте 2023 г.

Встреча с Ли завершилась подписанием пяти межведомственных соглашений, в том числе меморандума между Минэкономразвития России и министерством коммерции КНР об инвестициях в сфере торговли услугами. Мишустин и Ли договорились о регулярных встречах в будущем (следующая запланирована на конец 2023 г.) и активной работе на уровне как вице-премьеров, так и более чем 80 отраслевых рабочих групп.

Си, говоря о развитии сотрудничества двух стран, особо отметил в этом контексте сферу энергетики, торговлю и инвестиции. «Китай готов продолжать взаимодействовать с Россией на основе твердой взаимной поддержки с учетом ключевых интересов друг друга», – сказал лидер Китая. Двусторонний товарооборот за первые четыре месяца 2023 г. превысил $73 млрд, добавил он.

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Мишустин, в свою очередь, передал Си «товарищеский привет» от российского президента Владимира Путина. По словам главы российского правительства, Россия и Китай сейчас ведут работу по 79 совместным инвестиционным проектам на общую сумму более $165 млрд. При этом 70% трансграничных расчетов сейчас уже проводятся в национальных валютах двух стран – рублях и юанях.

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Помимо официальной части Мишустин в Пекине посетил один из ведущих университетов Китая – Цинхуа, среди выпускников которого и глава КНР. В одной из лабораторий ему презентовали разработку китайских ученых – проект беспилотника с оптическим чипом, формирующим нейросети из миллионов нейронов.

Визит Мишустина в Китай говорит в первую очередь о том, что между странами заново выстраивается системная работа, которая была де-факто приостановлена из-за пандемии коронавируса и СВО, говорит заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин. Ожидать по его итогам подписания революционных документов не стоило изначально, считает эксперт. Другой целью было личное знакомство Мишустина с новой китайской командой, уверен Луконин. При этом проблемой остается то, что крупные китайские компании опасаются сотрудничества с российскими из-за возможности попасть под вторичные американские санкции, но это было очевидно и без визита Мишустина, отмечает Луконин. Вероятно, не все тонкости переговоров двух сторон стали известны прессе, так как стороны стремятся не привлекать лишнего внимания американских и европейских регуляторов, заключает эксперт.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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