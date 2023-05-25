Как Михаил Мишустин завершил свой первый визит в Китай

Как Михаил Мишустин завершил свой первый визит в КитайМежду странами восстанавливается прерванная пандемией системная работа
Премьер-министр России Михаил Мишустин и делегация в составе руководителей ведомств и госкорпораций после посещения бизнес-форума в Шанхае завершили свое китайское турне 24 мая в столице КНР. Там Мишустин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также смог познакомиться с визави, премьером Госсовета Ли Цяном, который получил этот пост в марте 2023 г.
Встреча с Ли завершилась подписанием пяти межведомственных соглашений, в том числе меморандума между Минэкономразвития России и министерством коммерции КНР об инвестициях в сфере торговли услугами. Мишустин и Ли договорились о регулярных встречах в будущем (следующая запланирована на конец 2023 г.) и активной работе на уровне как вице-премьеров, так и более чем 80 отраслевых рабочих групп.
Си, говоря о развитии сотрудничества двух стран, особо отметил в этом контексте сферу энергетики, торговлю и инвестиции. «Китай готов продолжать взаимодействовать с Россией на основе твердой взаимной поддержки с учетом ключевых интересов друг друга», – сказал лидер Китая. Двусторонний товарооборот за первые четыре месяца 2023 г. превысил $73 млрд, добавил он.
Мишустин, в свою очередь, передал Си «товарищеский привет» от российского президента Владимира Путина. По словам главы российского правительства, Россия и Китай сейчас ведут работу по 79 совместным инвестиционным проектам на общую сумму более $165 млрд. При этом 70% трансграничных расчетов сейчас уже проводятся в национальных валютах двух стран – рублях и юанях.
Помимо официальной части Мишустин в Пекине посетил один из ведущих университетов Китая – Цинхуа, среди выпускников которого и глава КНР. В одной из лабораторий ему презентовали разработку китайских ученых – проект беспилотника с оптическим чипом, формирующим нейросети из миллионов нейронов.
Визит Мишустина в Китай говорит в первую очередь о том, что между странами заново выстраивается системная работа, которая была де-факто приостановлена из-за пандемии коронавируса и СВО, говорит заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин. Ожидать по его итогам подписания революционных документов не стоило изначально, считает эксперт. Другой целью было личное знакомство Мишустина с новой китайской командой, уверен Луконин. При этом проблемой остается то, что крупные китайские компании опасаются сотрудничества с российскими из-за возможности попасть под вторичные американские санкции, но это было очевидно и без визита Мишустина, отмечает Луконин. Вероятно, не все тонкости переговоров двух сторон стали известны прессе, так как стороны стремятся не привлекать лишнего внимания американских и европейских регуляторов, заключает эксперт.