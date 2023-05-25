Как Михаил Мишустин завершил свой первый визит в Китай

Визит Мишустина в Китай говорит в первую очередь о том, что между странами заново выстраивается системная работа, которая была де-факто приостановлена из-за пандемии коронавируса и СВО, говорит заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин. Ожидать по его итогам подписания революционных документов не стоило изначально, считает эксперт. Другой целью было личное знакомство Мишустина с новой китайской командой, уверен Луконин. При этом проблемой остается то, что крупные китайские компании опасаются сотрудничества с российскими из-за возможности попасть под вторичные американские санкции, но это было очевидно и без визита Мишустина, отмечает Луконин. Вероятно, не все тонкости переговоров двух сторон стали известны прессе, так как стороны стремятся не привлекать лишнего внимания американских и европейских регуляторов, заключает эксперт.