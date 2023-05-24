Отказ в обмене $100 и партнеры на Дальнем Востоке: что волновало бизнес на форуме в Шанхае

«Шанхай полон цветов и зелени, в городе собираются высокие гости» – с традиционной для китайцев поэтичностью министр коммерции Ван Вэньтао поприветствовал участников и открыл форум. Российская делегация также подчеркнуто соблюдала восточный этикет. Мишустина к выступлению пригласил министр экономического развития Максим Решетников. Перед этим он поблагодарил китайскую сторону за теплый прием, упомянув своих визави в иерархическом порядке. Российский министр позволил себе назвать другом лишь Вэньтао – своего прямого коллегу.