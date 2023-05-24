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Отказ в обмене $100 и партнеры на Дальнем Востоке: что волновало бизнес на форуме в Шанхае

Российские и китайские бизнесмены и чиновники попытались нащупать общие интересы
Дмитрий Гринкевич
Премьер-министр Михаил Мишустин на Российско-китайском бизнес-форуме в конгресс-центре The Grand Walls / Максим Стулов / Ведомости

В Шанхае 23 мая свежо и солнечно. Иногда в дни официальных мероприятий здесь стараются приостанавливать промышленные производства и воздух становится чище, шутит один из участников Российско-китайского форума со стороны делегации КНР. Встреча деловых кругов обеих стран проходит в дни визита премьера Михаила Мишустина по приглашению Си Дзиньпина – первого для него приезда в Китай в качестве председателя правительства.

«Шанхай полон цветов и зелени, в городе собираются высокие гости» – с традиционной для китайцев поэтичностью министр коммерции Ван Вэньтао поприветствовал участников и открыл форум. Российская делегация также подчеркнуто соблюдала восточный этикет. Мишустина к выступлению пригласил министр экономического развития Максим Решетников. Перед этим он поблагодарил китайскую сторону за теплый прием, упомянув своих визави в иерархическом порядке. Российский министр позволил себе назвать другом лишь Вэньтао – своего прямого коллегу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных