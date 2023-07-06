«Наедине»: о сокровенном никому и сразу всем

«Наедине»: о сокровенном никому и сразу всемНикита Кобелев представил свою новую постановку – о детских травмах, природе женской сексуальности и грехе
Первое, на что обращает внимание спектакль «Наедине», – претенциозный текст для взрослых американца Дона Нигро, легший в основу сценического повествования. Для тех, кто не знаком с этим именем, скажем: автора никто никогда не видел, ходят слухи, что это псевдоним его «переводчика», который якобы представляет интересы Нигро в России.
Для своей новой постановки на сцене частного театра Леонида Робермана «Арт-партнер» молодой режиссер Никита Кобелев явно не выбирал, над чем ему работать, – свеженазначенный главный режиссер Александринского театра известен любовью к большой и сложной литературе. Здесь же на суд зрителя представлены три женских монолога, изобилующих пустыми трюизмами и банальными сентенциями.
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