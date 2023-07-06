«Наедине»: о сокровенном никому и сразу всем

Первое, на что обращает внимание спектакль «Наедине», – претенциозный текст для взрослых американца Дона Нигро, легший в основу сценического повествования. Для тех, кто не знаком с этим именем, скажем: автора никто никогда не видел, ходят слухи, что это псевдоним его «переводчика», который якобы представляет интересы Нигро в России.