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«Наедине»: о сокровенном никому и сразу всем

Никита Кобелев представил свою новую постановку – о детских травмах, природе женской сексуальности и грехе
Наталья Витвицкая , критик

Первое, на что обращает внимание спектакль «Наедине», – претенциозный текст для взрослых американца Дона Нигро, легший в основу сценического повествования. Для тех, кто не знаком с этим именем, скажем: автора никто никогда не видел, ходят слухи, что это псевдоним его «переводчика», который якобы представляет интересы Нигро в России.

Для своей новой постановки на сцене частного театра Леонида Робермана «Арт-партнер» молодой режиссер Никита Кобелев явно не выбирал, над чем ему работать, – свеженазначенный главный режиссер Александринского театра известен любовью к большой и сложной литературе. Здесь же на суд зрителя представлены три женских монолога, изобилующих пустыми трюизмами и банальными сентенциями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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