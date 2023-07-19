Если начальник – психопат

Конфликты – это естественная часть взаимодействия людей, которая имеет как отрицательные, так и положительные стороны. Однако повседневный опыт подсказывает: есть люди, которые чаще других вступают в негативное взаимодействие с окружающими. Такими амбассадорами раздора, в том числе в трудовом коллективе, могут выступать носители темной триады – черт личности, которые отравляют жизнь окружающим.