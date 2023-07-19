Если начальник – психопат

Если начальник – психопатНужно понять, терпеть и находить в этом выгоду для себя
Конфликты – это естественная часть взаимодействия людей, которая имеет как отрицательные, так и положительные стороны. Однако повседневный опыт подсказывает: есть люди, которые чаще других вступают в негативное взаимодействие с окружающими. Такими амбассадорами раздора, в том числе в трудовом коллективе, могут выступать носители темной триады – черт личности, которые отравляют жизнь окружающим.
Термин «темная триада» предложили канадские психологи Делрой Паулюс и Кевин Уильямс в 2002 г. Они объединили в одно понятие схожие, на их взгляд, черты: макиавеллизм, неклинические нарциссизм и психопатию. Распространенность этих особенностей характера не так низка, как нам кажется. Например, согласно данным различных исследований, проявленность неклинической психопатии в разных группах оценивается от 1 до 20%.