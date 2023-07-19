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Если начальник – психопат

Нужно понять, терпеть и находить в этом выгоду для себя
Филипп Гаврилец , руководитель Академии лидерства Сберуниверситета, психолог

Конфликты – это естественная часть взаимодействия людей, которая имеет как отрицательные, так и положительные стороны. Однако повседневный опыт подсказывает: есть люди, которые чаще других вступают в негативное взаимодействие с окружающими. Такими амбассадорами раздора, в том числе в трудовом коллективе, могут выступать носители темной триады – черт личности, которые отравляют жизнь окружающим.

Термин «темная триада» предложили канадские психологи Делрой Паулюс и Кевин Уильямс в 2002 г. Они объединили в одно понятие схожие, на их взгляд, черты: макиавеллизм, неклинические нарциссизм и психопатию. Распространенность этих особенностей характера не так низка, как нам кажется. Например, согласно данным различных исследований, проявленность неклинической психопатии в разных группах оценивается от 1 до 20%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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