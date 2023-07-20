Эскалация в темпе улиткиНемцы стали стороной конфликта на Украине, почти не заметив этого
Правительство Германии начинало военную поддержку Украины с малого: 5000 касок и полевой госпиталь. С учетом того что Украина просила 100 000 касок и летальное оружие, этот жест ФРГ выглядел почти декоративно.
Все настоящие немецкие патриоты, которые понимали, что нам нужна германо-российская дружба, тогда вздохнули с облегчением: пришедшее к власти в декабре 2021 г. социал-демократическое федеральное правительство под руководством Олафа Шольца, возможно, не такое уж и плохое. Лидер ХДС и лоббист инвестфонда BlackRock Фридрих Мерц, тоже претендовавший на пост канцлера, требовал все большей и большей поддержки Украины.
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