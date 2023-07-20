Все настоящие немецкие патриоты, которые понимали, что нам нужна германо-российская дружба, тогда вздохнули с облегчением: пришедшее к власти в декабре 2021 г. социал-демократическое федеральное правительство под руководством Олафа Шольца, возможно, не такое уж и плохое. Лидер ХДС и лоббист инвестфонда BlackRock Фридрих Мерц, тоже претендовавший на пост канцлера, требовал все большей и большей поддержки Украины.