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Эскалация в темпе улитки

Немцы стали стороной конфликта на Украине, почти не заметив этого
Ганс-Томас Тилльшнайдер , член регионального парламента в Германии

Правительство Германии начинало военную поддержку Украины с малого: 5000 касок и полевой госпиталь. С учетом того что Украина просила 100 000 касок и летальное оружие, этот жест ФРГ выглядел почти декоративно.

Все настоящие немецкие патриоты, которые понимали, что нам нужна германо-российская дружба, тогда вздохнули с облегчением: пришедшее к власти в декабре 2021 г. социал-демократическое федеральное правительство под руководством Олафа Шольца, возможно, не такое уж и плохое. Лидер ХДС и лоббист инвестфонда BlackRock Фридрих Мерц, тоже претендовавший на пост канцлера, требовал все большей и большей поддержки Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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