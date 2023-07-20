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«Разрешите обратиться»: ну и кто здесь нечисть?

На видеосервисе «Иви» состоялась премьера супергеройской комедии о полицейском-оборотне
Лариса Малюкова , кинокритик

В прологе, еще до титров, автомобиль пробирается по ночному лесу под музыку в стиле саундтреков хорроров. Ливень, прыгающий свет от фар и фонарика оперов, чудище с рыбьими глазами и длинными ушами в мокрой траве. Нет, это точно не кролик.

Мы знакомимся с юным лейтенантом Гошей Котовым (Андрей Гальченко, снимался в сериале «Склифосовский»), когда заботливая, но безапелляционная мама (Елена Валюшкина, фильмы «Формула любви», «Последний богатырь» и др.) собирает его, словно первоклассника, на работу. На выглаженную с иголочки форму заставляет надеть бронежилет с принтами Человека-паука. На полке у Гоши машинки. Да и сам сын легендарного полицейского на геройского папу, погибшего при выполнении задания, не очень похож.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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