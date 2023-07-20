«Разрешите обратиться»: ну и кто здесь нечисть?

Мы знакомимся с юным лейтенантом Гошей Котовым (Андрей Гальченко, снимался в сериале «Склифосовский»), когда заботливая, но безапелляционная мама (Елена Валюшкина, фильмы «Формула любви», «Последний богатырь» и др.) собирает его, словно первоклассника, на работу. На выглаженную с иголочки форму заставляет надеть бронежилет с принтами Человека-паука. На полке у Гоши машинки. Да и сам сын легендарного полицейского на геройского папу, погибшего при выполнении задания, не очень похож.