Робот к поездке не готов

«Яндекс» спустя несколько лет обещаний начал тестировать беспилотное такси в Москве. Правда, в ограниченном режиме: изначально планировалось включить в эксперимент больше районов и обеспечить бо́льшую автономность самих такси. В МВД РФ к этой новости тут же выпустили отрезвляющие комментарии: Россия пока не готова к запуску беспилотных автомобилей ни с технической, ни с инфраструктурной, ни с законодательной точки зрения.