Робот к поездке не готов

Робот к поездке не готовБез преодоления технологической зависимости развитие беспилотного транспорта будет шатким
«Яндекс» спустя несколько лет обещаний начал тестировать беспилотное такси в Москве. Правда, в ограниченном режиме: изначально планировалось включить в эксперимент больше районов и обеспечить бо́льшую автономность самих такси. В МВД РФ к этой новости тут же выпустили отрезвляющие комментарии: Россия пока не готова к запуску беспилотных автомобилей ни с технической, ни с инфраструктурной, ни с законодательной точки зрения.
Эти замечания небезосновательны. Возьмем для примера инфраструктурные ограничения: беспилотный транспорт не существует сам по себе, для него необходима подготовленная интеллектуальная транспортная система (ИТС). ИТС – это сложная система управления транспортным комплексом и дорожно-транспортной обстановкой; в основе этой системы лежат сложные математические модели, механизмы работы с данными и вероятностями. Робот-водитель – лишь ее часть.