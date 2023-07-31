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Робот к поездке не готов

Без преодоления технологической зависимости развитие беспилотного транспорта будет шатким
Алексей Занчурин , руководитель направления транспортного консалтинга ГК «Урбантех»

«Яндекс» спустя несколько лет обещаний начал тестировать беспилотное такси в Москве. Правда, в ограниченном режиме: изначально планировалось включить в эксперимент больше районов и обеспечить бо́льшую автономность самих такси. В МВД РФ к этой новости тут же выпустили отрезвляющие комментарии: Россия пока не готова к запуску беспилотных автомобилей ни с технической, ни с инфраструктурной, ни с законодательной точки зрения.

Эти замечания небезосновательны. Возьмем для примера инфраструктурные ограничения: беспилотный транспорт не существует сам по себе, для него необходима подготовленная интеллектуальная транспортная система (ИТС). ИТС – это сложная система управления транспортным комплексом и дорожно-транспортной обстановкой; в основе этой системы лежат сложные математические модели, механизмы работы с данными и вероятностями. Робот-водитель – лишь ее часть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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